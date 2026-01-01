Deploy Cal.com in one click installation.
Open-source scheduling platform for booking meetings with calendar sync, payments, and full data ownership.
Scegli un piano VPS per Cal.com
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Cal.com
Cal.com is the open-source alternative to Calendly, giving individuals and businesses complete control over their scheduling infrastructure. With calendar integrations across Google, Outlook, and Apple, built-in video conferencing, Stripe payment processing, and white-label customization, it covers the full range of professional booking needs in one platform.
Self-hosting Cal.com on your VPS eliminates per-user subscription costs, keeps sensitive scheduling and client data under your control, and gives you the freedom to customize booking pages, workflows, and integrations without platform restrictions.
Funzionalità principali di Cal.com
Calendar Sync
Connects with Google Calendar, Outlook, and Apple Calendar to prevent double-booking across all your accounts automatically.
Payment Collection
Accept fees during the booking process through native Stripe integration, removing the need for separate invoicing tools.
White-Label Booking Pages
Fully branded booking pages embed directly on your website so clients never leave your domain during the scheduling experience.
Team Scheduling
Round-robin distribution and collective availability make it easy to route meetings to the right team member automatically.
Workflow Automation
Webhooks, email reminders, and SMS notifications reduce no-shows and keep both parties informed without manual follow-up.
Perché eseguire Cal.com su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.