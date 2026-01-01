Distribuisci imgproxy con installazione in 1 click.
Server di elaborazione immagini veloce e sicuro al volo che ridimensiona, converte e ottimizza le immagini tramite semplici richieste basate su URL.
Scegli un piano VPS per imgproxy
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con imgproxy
imgproxy è un server standalone ad alte prestazioni per l'elaborazione di immagini al volo. Invece di scrivere codice per la manipolazione delle immagini nella tua applicazione o pagare tariffe SaaS per trasformazione, distribuisci imgproxy una volta e trasformi le immagini tramite parametri URL. Ridimensiona, ritaglia, converti, applica watermark e ottimizza le immagini creando un URL — senza richiedere modifiche al tuo storage di immagini o alla pipeline di consegna.
Basato su libvips, imgproxy elabora le immagini significativamente più velocemente di ImageMagick con un minore utilizzo di memoria. Supporta JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF e altro, con selezione automatica del formato per il miglior rapporto qualità-dimensione. L'auto-hosting ti offre trasformazioni illimitate di immagini a un costo VPS fisso senza prezzi per richiesta.
Funzionalità principali di imgproxy
Elaborazione basata su URL
Trasforma le immagini creando un URL — nessuna modifica al codice, nessuna rielaborazione della pipeline di immagini e nessun SDK da installare nella tua applicazione.
Conversione formato
Servi automaticamente WebP o AVIF ai browser che li supportano, con fallback a JPEG o PNG per i client più vecchi.
Supporto per cloud storage
Recupera le immagini sorgente direttamente da S3, Google Cloud Storage, Azure Blob o qualsiasi URL HTTP senza copiare i file sul server.
Protezione da bombe immagine
Limiti integrati sulla risoluzione della sorgente e sulla dimensione del file prevengono attacchi di decompressione che potrebbero esaurire la memoria del server.
Firma URL
Le firme URL crittografiche impediscono l'uso non autorizzato della tua istanza imgproxy come proxy di immagini pubblico generico.
Perché eseguire imgproxy su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.