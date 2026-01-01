Distribuisci FalkorDB con installazione in un click.
Database grafico ad alte prestazioni costruito per GraphRAG, grafi di conoscenza e query Cypher in tempo reale su larga scala.
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Cosa puoi costruire con FalkorDB
FalkorDB Ã¨ un motore di database a grafo open-source costruito su Redis, progettato per query su grafo ad alte prestazioni utilizzando il linguaggio di query OpenCypher. Memorizza i dati del grafo nativamente in memoria, consentendo tempi di attraversamento inferiori al millisecondo attraverso complesse relazioni tra entitÃ â€” rendendolo una soluzione ideale per pipeline GraphRAG, motori di raccomandazione, rilevamento frodi, grafi di identitÃ e analisi della topologia di rete.
FalkorDB include un'interfaccia utente basata su browser integrata sulla porta 3000, che ti consente di esplorare grafi, eseguire query Cypher e visualizzare le relazioni tra nodi e archi senza strumenti aggiuntivi. L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene i tuoi dati del grafo completamente sotto il tuo controllo senza limiti di query, senza prezzi per nodo e con accesso diretto per ottimizzare le impostazioni delle prestazioni.
FunzionalitÃ principali di FalkorDB
Linguaggio di Query OpenCypher
Scrivi query di grafi espressive usando OpenCypher, il linguaggio dichiarativo standard del settore per attraversare nodi, archi e pattern.
Web UI integrata
Esplora i grafici, esegui query Cypher e visualizza le relazioni direttamente nel browser senza installare alcun tool client aggiuntivo.
Prestazioni In-Memoria
I dati a grafo sono memorizzati nativamente in memoria, consentendo tempi di attraversamento inferiori al millisecondo anche attraverso relazioni profondamente connesse e a piÃ¹ salti.
GraphRAG Pronto
Ottimizzato per pipeline di generazione aumentata dal recupero che richiedono un attraversamento accurato e a bassa latenza dei grafi di conoscenza in fase di inferenza.
Compatibile con il protocollo Redis
Parla il protocollo Redis, quindi qualsiasi libreria client Redis puÃ² connettersi a FalkorDB senza driver aggiuntivi o SDK personalizzati.
Autenticazione password
Proteggi l'accesso con autenticazione tramite password a livello Redis, mantenendo i tuoi dati del grafo protetti da connessioni non autorizzate.
PerchÃ© eseguire FalkorDB su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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