Fino al 69% di sconto per OpenSearch

Distribuisci OpenSearch con installazione in un click.

Motore di ricerca e analisi con licenza Apache 2.0 con OpenSearch Dashboards per la visualizzazione dei dati e l'analisi dei log.

Avvia subito la tua applicazione
Backup settimanali automatici gratuiti
VPS gestito dall'AI
7,79/mese
Scegli il piano
Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
Distribuisci OpenSearch con installazione in un click.

Scegli un piano VPS per OpenSearch

Popolare
65% di sconto
KVM 2
21,99
7,79/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 14,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99
10,99/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 27,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99
21,99/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 49,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda
Popolare
65% di sconto
KVM 2
21,99
7,79/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 14,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99
10,99/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 27,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99
21,99/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 49,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda

Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno

Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con OpenSearch

OpenSearch è una suite di ricerca e analisi open source, guidata dalla community, derivata da Elasticsearch 7.10.2 per mantenere un'alternativa veramente aperta sotto licenza Apache 2.0. Fornisce ricerca full-text, analisi dei dati di log ed eventi, monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni e analisi della sicurezza attraverso un'architettura distribuita e scalabile — il tutto senza restrizioni di licenza proprietarie.

Questo template implementa sia OpenSearch che OpenSearch Dashboards con autenticazione abilitata, offrendoti una piattaforma di ricerca completa fin dal primo giorno. L'auto-hosting significa che tutti i dati indicizzati e le query di ricerca rimangono sulla tua infrastruttura, il che è essenziale per le organizzazioni con requisiti di residenza dei dati o che gestiscono informazioni sensibili. Nota: richiede almeno 4 GB di RAM e prevede 2-5 minuti per l'avvio iniziale.

Inizia
Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di OpenSearch

Ricerca full-text

DSL di query avanzato con punteggio di rilevanza, navigazione sfaccettata e indicizzazione in tempo reale per risultati di ricerca rapidi e accurati.

OpenSearch Dashboards

Lo strato di visualizzazione incluso ti consente di creare dashboard interattive, eseguire query ed esplorare i dati senza strumenti aggiuntivi.

Analisi dei log

Acquisisci e analizza i registri di applicazioni e infrastrutture in tempo reale per individuare anomalie e risolvere gli incidenti più velocemente.

Licenza Apache 2.0

Nessuna restrizione commerciale o modifiche a sorpresa della licenza — usa, modifica e distribuisci OpenSearch liberamente.

Rilevamento delle anomalie

Il rilevamento delle anomalie integrato basato su ML e gli avvisi configurabili aiutano a individuare i problemi prima che gli utenti li segnalino.

Perché eseguire OpenSearch su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

Gestore Docker integrato

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

Gestore Docker integrato

Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Scegli una posizione del server vicina al tuo pubblico per velocizzare i caricamenti. Disponiamo di data center in Nord America, Europa, Asia e Sud America.
Inizia
Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

Noel
Noel

Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
Omkar

Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
Herriman

Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
Martin K

L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni

Provalo senza rischi con la nostra garanzia di rimborso di 30 giorni. Consulta la nostra politica di rimborso per maggiori dettagli.

Inizia

Scopri altre app da distribuire

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

Seleziona
Apache Amoro

Apache Amoro

Gestione Lakehouse per Iceberg e Paimon con dashboard auto-ottimizzante

Seleziona
Apache CouchDB

Apache CouchDB

Database di documenti NoSQL multi-primario con un'API HTTP/JSON e sincronizzazione offline

Seleziona
Visualizza tutte le candidature

Abbiamo a cuore la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie necessari al corretto funzionamento del sito e per ottenere dati su come interagisci con esso, nonché per scopi di marketing. Accettando, acconsenti a memorizzare i cookie sul tuo dispositivo per il targeting degli annunci, la personalizzazione e l'analisi come descritto nella nostra informativa sui cookie.