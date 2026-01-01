OpenSearch è una suite di ricerca e analisi open source, guidata dalla community, derivata da Elasticsearch 7.10.2 per mantenere un'alternativa veramente aperta sotto licenza Apache 2.0. Fornisce ricerca full-text, analisi dei dati di log ed eventi, monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni e analisi della sicurezza attraverso un'architettura distribuita e scalabile — il tutto senza restrizioni di licenza proprietarie.

Questo template implementa sia OpenSearch che OpenSearch Dashboards con autenticazione abilitata, offrendoti una piattaforma di ricerca completa fin dal primo giorno. L'auto-hosting significa che tutti i dati indicizzati e le query di ricerca rimangono sulla tua infrastruttura, il che è essenziale per le organizzazioni con requisiti di residenza dei dati o che gestiscono informazioni sensibili. Nota: richiede almeno 4 GB di RAM e prevede 2-5 minuti per l'avvio iniziale.