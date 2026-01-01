Distribuisci OpenSearch con installazione in un click.
Motore di ricerca e analisi con licenza Apache 2.0 con OpenSearch Dashboards per la visualizzazione dei dati e l'analisi dei log.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con OpenSearch
OpenSearch è una suite di ricerca e analisi open source, guidata dalla community, derivata da Elasticsearch 7.10.2 per mantenere un'alternativa veramente aperta sotto licenza Apache 2.0. Fornisce ricerca full-text, analisi dei dati di log ed eventi, monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni e analisi della sicurezza attraverso un'architettura distribuita e scalabile — il tutto senza restrizioni di licenza proprietarie.
Questo template implementa sia OpenSearch che OpenSearch Dashboards con autenticazione abilitata, offrendoti una piattaforma di ricerca completa fin dal primo giorno. L'auto-hosting significa che tutti i dati indicizzati e le query di ricerca rimangono sulla tua infrastruttura, il che è essenziale per le organizzazioni con requisiti di residenza dei dati o che gestiscono informazioni sensibili. Nota: richiede almeno 4 GB di RAM e prevede 2-5 minuti per l'avvio iniziale.
Funzionalità principali di OpenSearch
Ricerca full-text
DSL di query avanzato con punteggio di rilevanza, navigazione sfaccettata e indicizzazione in tempo reale per risultati di ricerca rapidi e accurati.
OpenSearch Dashboards
Lo strato di visualizzazione incluso ti consente di creare dashboard interattive, eseguire query ed esplorare i dati senza strumenti aggiuntivi.
Analisi dei log
Acquisisci e analizza i registri di applicazioni e infrastrutture in tempo reale per individuare anomalie e risolvere gli incidenti più velocemente.
Licenza Apache 2.0
Nessuna restrizione commerciale o modifiche a sorpresa della licenza — usa, modifica e distribuisci OpenSearch liberamente.
Rilevamento delle anomalie
Il rilevamento delle anomalie integrato basato su ML e gli avvisi configurabili aiutano a individuare i problemi prima che gli utenti li segnalino.
Perché eseguire OpenSearch su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.