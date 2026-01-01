Distribuisci Remark42 con un click.
Motore di commenti open source orientato alla privacy per blog e siti web â€” un'alternativa leggera e auto-ospitata a Disqus.
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Cosa puoi costruire con Remark42
Remark42 Ã¨ un motore di commenti leggero e open-source per blog e siti web, progettato come alternativa rispettosa della privacy a Disqus, Facebook Comments e altre piattaforme di commento commerciali. Scritto in Go per un basso consumo di memoria e un'elevata concorrenza, si integra tramite un singolo snippet JavaScript su qualsiasi sito web â€” HTML statico, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js o qualsiasi altro framework â€” per aggiungere discussioni a thread senza tracciare i visitatori o mostrare annunci.
L'auto-hosting di Remark42 sul tuo VPS mantiene ogni commento, voto e account del lettore all'interno della tua infrastruttura piuttosto che essere estratto da un SaaS di terze parti per dati pubblicitari. Lo stack compatto funziona in un singolo container con storage BoltDB integrato â€” nessun database o cache separato richiesto.
FunzionalitÃ principali di Remark42
Incorporamento facile
Inserisci un singolo snippet JavaScript in qualsiasi sito web per aggiungere commenti in thread â€” funziona con siti statici, blog e qualsiasi framework che consenta HTML personalizzato.
OAuth multi-fornitore
I visitatori accedono con Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, o tramite autenticazione anonima o tramite link email.
Incentrato sulla privacy
Nessun pixel di tracciamento, nessun cookie di terze parti, nessuna profilazione comportamentale â€” Remark42 memorizza solo ciÃ² che Ã¨ necessario per visualizzare commenti e notifiche.
Markdown e threading
Supporto completo Markdown inclusi blocchi di codice, risposte annidate, votazione e modifica/eliminazione con finestre temporali configurabili.
Strumenti di moderazione
Strumenti di amministrazione integrati per la moderazione di massa, il blocco IP, il filtro volgaritÃ , la ricerca commenti e le notifiche via email/Telegram sui nuovi commenti.
Backup ed esportazione
Archiviazione BoltDB compatta con backup giornalieri automatici, importatore per commenti Disqus e WordPress ed esportazione JSON per la migrazione.
PerchÃ© eseguire Remark42 su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .