Distribuisci WBO con installazione in un click.
Lavagna collaborativa in tempo reale per il brainstorming di squadra, riunioni remote e la pianificazione visiva su una tela condivisa.
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Cosa puoi costruire con WBO
WBO (Whiteboard Online) Ã¨ una lavagna collaborativa in tempo reale self-hosted che permette a piÃ¹ utenti di disegnare, scrivere e annotare contemporaneamente su una tela infinita condivisa. Supporta il disegno a mano libera, forme geometriche, testo e l'inserimento di immagini con sincronizzazione istantanea tra tutti i partecipanti connessi.
Ospitare WBO su un VPS offre ai team una lavagna privata che rimane attiva tra una sessione e l'altra senza esporre i contenuti a servizi di terze parti. La tela persistente rimane accessibile a un URL stabile per i progetti in corso, rendendola ideale per la pianificazione di sprint a distanza, l'insegnamento, i diagrammi tecnici e le sessioni di brainstorming creativo.
FunzionalitÃ principali di WBO
Collaborazione in tempo reale
PiÃ¹ utenti disegnano e annotano sulla stessa tela contemporaneamente con sincronizzazione istantanea e senza bisogno di aggiornare.
Canvas persistente
Il contenuto della lavagna viene salvato automaticamente ed Ã¨ accessibile allo stesso URL ogni volta che i partecipanti si riconnettono.
Strumenti di disegno
Disegno a mano libera, forme geometriche, etichette di testo e caricamento di immagini coprono l'intera gamma di casi d'uso della lavagna.
Nessun account richiesto
Chiunque abbia l'URL della lavagna puÃ² unirsi e contribuire immediatamente senza barriere di registrazione o accesso.
PerchÃ© eseguire WBO su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .