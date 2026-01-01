Distribuisci DumbDo con installazione in un click.
Lista di cose da fare minimalista auto-ospitata con archiviazione basata su file, modalitÃ scura, supporto PWA e protezione PIN opzionale â€” nessun database necessario.
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Cosa puoi costruire con DumbDo
DumbDo Ã¨ un'applicazione per liste di cose da fare volutamente semplice di DumbWare.io, costruita sulla filosofia che la maggior parte delle esigenze di monitoraggio delle attivitÃ non richiede un database, un sistema di account o un abbonamento cloud. Le attivitÃ sono archiviate in un singolo file JSON, rendendo i backup una semplice copia di un file e le migrazioni banali.
L'interfaccia risponde in modo pulito su qualsiasi dimensione dello schermo e passa automaticamente tra la modalitÃ scura e chiara. La protezione PIN opzionale (4-10 cifre) protegge l'accesso sui server condivisi. Il supporto per le Progressive Web App significa che puoi installare DumbDo su un telefono o desktop e usarlo offline. L'auto-hosting su un VPS mantiene i tuoi dati delle attivitÃ privati, disponibili da ogni dispositivo e liberi da modifiche di servizi di terze parti.
FunzionalitÃ principali di DumbDo
Nessun database richiesto
Archivia tutte le attivitÃ in un singolo file JSON â€” niente da predisporre, migrare o mantenere oltre il container stesso.
ModalitÃ scura e chiara
Segue automaticamente la preferenza della combinazione di colori del sistema per una visualizzazione confortevole in qualsiasi ambiente o momento della giornata.
App web Progressiva
Installa DumbDo su qualsiasi dispositivo per l'accesso alla schermata iniziale e l'utilizzo offline senza dover visitare il browser ogni volta.
Protezione PIN opzionale
Imposta un PIN di 4-10 cifre per limitare l'accesso sui server condivisi, mantenendo l'interfaccia rapidamente accessibile per gli utenti autorizzati.
Titolo del sito personalizzabile
Rinomina l'istanza dell'applicazione per adattarla al tuo branding personale o per distinguerla tra piÃ¹ distribuzioni sullo stesso VPS.
PerchÃ© eseguire DumbDo su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .