LinkAce Ã¨ un archivio di segnalibri open source creato per le persone che desiderano una custodia a lungo termine e organizzata di ogni link che raccolgono. Cattura automaticamente titoli e descrizioni, monitora gli URL salvati per obiettivi interrotti o spostati e puÃ² consegnare le pagine all'Internet Archive in modo che le fonti importanti rimangano raggiungibili anche quando il sito originale scompare.

Ospitare LinkAce in autonomia sul tuo VPS mantiene la tua cronologia di lettura, la ricerca e gli elenchi condivisi al di fuori di tracker di terze parti e servizi di segnalibri proprietari. Il database MariaDB e la cache Redis inclusi ti offrono una base di conoscenza veloce e privata che possiedi interamente, con bookmarklet del browser, feed RSS e una REST API completa per le integrazioni.