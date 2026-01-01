Distribuisci LinkAce con un clic.
Archivio di segnalibri self-hosted con monitoraggio automatico dei link, ricerca full-text e un'API REST completa.
Scegli un piano VPS per LinkAce
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con LinkAce
LinkAce Ã¨ un archivio di segnalibri open source creato per le persone che desiderano una custodia a lungo termine e organizzata di ogni link che raccolgono. Cattura automaticamente titoli e descrizioni, monitora gli URL salvati per obiettivi interrotti o spostati e puÃ² consegnare le pagine all'Internet Archive in modo che le fonti importanti rimangano raggiungibili anche quando il sito originale scompare.
Ospitare LinkAce in autonomia sul tuo VPS mantiene la tua cronologia di lettura, la ricerca e gli elenchi condivisi al di fuori di tracker di terze parti e servizi di segnalibri proprietari. Il database MariaDB e la cache Redis inclusi ti offrono una base di conoscenza veloce e privata che possiedi interamente, con bookmarklet del browser, feed RSS e una REST API completa per le integrazioni.
FunzionalitÃ principali di LinkAce
Monitoraggio automatico dei collegamenti
I controlli programmati segnalano i collegamenti interrotti o spostati in modo che il tuo archivio non si deteriori silenziosamente nel tempo.
Backup di Internet Archive
Invia URL salvati alla Wayback Machine automaticamente e conserva copie leggibili delle pagine che scompaiono.
Liste, tag e ricerca
Organizza i segnalibri con elenchi annidati e tag, quindi trova qualsiasi cosa velocemente attraverso una ricerca filtrata avanzata.
REST API piena
Integra LinkAce con estensioni del browser, client mobili, Zapier e script personalizzati tramite un'API completamente documentata.
Collegamenti pubblici e privati
Contrassegna ogni segnalibro come privato, interno o pubblico e condividi collezioni curate tramite feed RSS dedicati.
Importazione ed esportazione HTML
Importa i segnalibri esistenti del browser o esporta il tuo archivio completo in qualsiasi momento senza vincoli di fornitore.
PerchÃ© eseguire LinkAce su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .