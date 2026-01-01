Distribuisci Open Dronelog con installazione in 1 click.
Analizzatore self-hosted per i registri di volo dei droni DJI e Litchi con mappe 3D, grafici di telemetria e rapporti di volo stampabili.
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Cosa puoi costruire con Open Dronelog
Open Dronelog Ã¨ un analizzatore di registri di volo per droni open-source che importa esportazioni DJI, Litchi e Airdata in un database locale DuckDB e le espone tramite una dashboard web interattiva. A differenza dei servizi cloud che bloccano la tua cronologia di volo dietro abbonamenti o limiti di caricamento, ogni volo, numero di serie della batteria e campione di telemetria rimane sul tuo server, e le analisi vengono eseguite localmente con downsampling automatico per dataset molto grandi.
L'auto-hosting di Open Dronelog sul tuo VPS mantiene percorsi di volo identificabili personalmente, numeri di serie dei droni e cronologia delle batterie interamente sotto il tuo controllo. Puoi sincronizzare i registri automaticamente da una cartella montata, generare rapporti normativi A4 stampabili per le autoritÃ e condividere una singola istanza con un intero team di droni senza costi per pilota.
FunzionalitÃ principali di Open Dronelog
Importazione log multiformato
Importa esportazioni DJI .txt, Litchi CSV e Airdata con rilevamento automatico delle unitÃ , deduplicazione intelligente e plugin parser di terze parti opzionali.
Mappe di volo interattive
Riproduci i voli su una mappa 3D con livelli selezionabili Satellite, Topografico o OpenStreetMap, controllo della velocitÃ variabile e visualizzazione in tempo reale degli stick RC.
Grafici di telemetria
Grafici sincronizzati con trascinamento per lo zoom per altezza, velocitÃ , tensioni delle celle della batteria, assetto, segnale RC, GPS e distanza da casa per ogni volo.
Monitoraggio della salute della batteria
I conteggi dei cicli per batteria, la cronologia della capacitÃ a piena carica e le tendenze dei minuti di utilizzo ti aiutano a individuare il degrado prima che una batteria si guasti in volo.
Report volo stampabile
Genera report HTML A4 configurabili con gruppi di campi selezionabili, dati meteorologici e raggruppamento giorno per giorno che stampano direttamente in PDF per le autoritÃ .
Archiviazione con prioritÃ locale
Tutti i voli risiedono in un database locale DuckDB con esportazione in CSV, JSON, GPX e KML, oltre a backup e ripristino completi â€” nessun caricamento su cloud richiesto.
PerchÃ© eseguire Open Dronelog su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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