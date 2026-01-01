Distribuisci LakeFS con installazione in un click.
Controllo di versione open source simile a Git per il tuo data lake, che porta il branching e il committing all'object storage.
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Cosa puoi costruire con LakeFS
LakeFS è una piattaforma open-source per il versioning dei dati che applica flussi di lavoro simili a Git ai data lake. Consente ai team di creare branch per la sperimentazione isolata dei dati, effettuare commit di snapshot riproducibili e unire le modifiche in modo atomico — il tutto senza duplicare i dati. LakeFS funziona nativamente con AWS S3, Azure Blob Storage e Google Cloud Storage, esponendo al contempo un'API completamente compatibile con S3, in modo che gli strumenti esistenti non richiedano alcuna modifica.
L'auto-hosting di LakeFS sul tuo VPS offre ai team di dati e ML il pieno controllo sulla loro infrastruttura di versioning dei dati. Sia che tu abbia bisogno di esperimenti di machine learning riproducibili, ambienti di staging sicuri per pipeline ETL, o la capacità di ripristinare ingestion di dati errate, LakeFS porta la stessa fiducia alle operazioni sui dati che Git porta al codice.
Funzionalità principali di LakeFS
Ramificazione dei dati simile a Git
Crea rami di dati isolati per la sperimentazione o lo staging senza duplicare gli oggetti, utilizzando il branching a copia zero supportato solo dai metadati.
Commit riproducibili
Esegui il commit delle istantanee dei dati in qualsiasi momento in modo che gli esperimenti di machine learning e le esecuzioni delle pipeline possano essere riprodotti esattamente da uno stato dei dati noto.
Atomic merges
Unire i rami di dati al main atomicamente, assicurando che i consumatori a valle vedano sempre un set di dati coerente e completo.
API compatibile con S3
LakeFS espone un endpoint completamente compatibile con S3, quindi Spark, Pandas e altri strumenti si connettono senza alcuna modifica al codice.
Ripristino dei dati
Ripristina istantaneamente qualsiasi commit precedente per recuperare da eliminazioni accidentali o da un'ingestione di dati errata in pochi secondi.
Perché eseguire LakeFS su Hostinger
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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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