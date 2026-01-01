LakeFS è una piattaforma open-source per il versioning dei dati che applica flussi di lavoro simili a Git ai data lake. Consente ai team di creare branch per la sperimentazione isolata dei dati, effettuare commit di snapshot riproducibili e unire le modifiche in modo atomico — il tutto senza duplicare i dati. LakeFS funziona nativamente con AWS S3, Azure Blob Storage e Google Cloud Storage, esponendo al contempo un'API completamente compatibile con S3, in modo che gli strumenti esistenti non richiedano alcuna modifica.

L'auto-hosting di LakeFS sul tuo VPS offre ai team di dati e ML il pieno controllo sulla loro infrastruttura di versioning dei dati. Sia che tu abbia bisogno di esperimenti di machine learning riproducibili, ambienti di staging sicuri per pipeline ETL, o la capacità di ripristinare ingestion di dati errate, LakeFS porta la stessa fiducia alle operazioni sui dati che Git porta al codice.