Distribuisci Pinry con installazione in un click.
Bacheca di immagini auto-ospitata in stile Pinterest per salvare, taggare e organizzare immagini e video.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Pinry
Pinry Ã¨ una bacheca di immagini open-source e auto-ospitata che ti permette di raccogliere, taggare e sfogliare immagini, video e pagine web in un layout a piastrelle visivamente accattivante â€” simile a Pinterest ma interamente sotto il tuo controllo. Combina un back-end Django REST Framework con un front-end Vue.js e viene fornito come un singolo container Docker supportato da SQLite per una configurazione a dipendenza zero.
Auto-ospitare Pinry significa che la tua collezione personale rimane privata sul tuo VPS, senza feed algoritmici, senza annunci e senza account richiesto per la navigazione se abiliti l'accesso pubblico. Il supporto multi-utente, le bacheche pubbliche e private, la compatibilitÃ con le estensioni del browser e una API REST completa lo rendono adatto sia per collezioni personali che per piccoli team collaborativi.
FunzionalitÃ principali di Pinry
Scoperta basata su Tag
Assegna piÃ¹ tag a ogni pin e filtra istantaneamente la tua intera collezione per tag â€” nessuna cartella nidificata richiesta.
Bacheche Multiutente
Crea schede separate per utente e controlla la visibilitÃ con impostazioni di accesso pubbliche o private per ogni scheda.
Supporto per estensioni del browser
Salva le immagini direttamente da qualsiasi pagina web sulla tua bacheca Pinry utilizzando l'estensione ufficiale del browser.
REST API
Automatizza la creazione di pin e gestisci le collezioni programmaticamente tramite l'API integrata di Django REST Framework.
Immagine Docker multi-arch
L'immagine ufficiale supporta AMD64, ARMv7 e ARMv8 â€” funziona su server VPS standard e schede basate su ARM.
PerchÃ© eseguire Pinry su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .