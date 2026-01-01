Pinry Ã¨ una bacheca di immagini open-source e auto-ospitata che ti permette di raccogliere, taggare e sfogliare immagini, video e pagine web in un layout a piastrelle visivamente accattivante â€” simile a Pinterest ma interamente sotto il tuo controllo. Combina un back-end Django REST Framework con un front-end Vue.js e viene fornito come un singolo container Docker supportato da SQLite per una configurazione a dipendenza zero.

Auto-ospitare Pinry significa che la tua collezione personale rimane privata sul tuo VPS, senza feed algoritmici, senza annunci e senza account richiesto per la navigazione se abiliti l'accesso pubblico. Il supporto multi-utente, le bacheche pubbliche e private, la compatibilitÃ con le estensioni del browser e una API REST completa lo rendono adatto sia per collezioni personali che per piccoli team collaborativi.