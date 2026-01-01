Distribuisci Eclipse Mosquitto con installazione in un clic.
Broker MQTT open source leggero per connettere dispositivi IoT, sensori e applicazioni con messaggistica publish/subscribe.
Scegli un piano VPS per Eclipse Mosquitto
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Eclipse Mosquitto
Eclipse Mosquitto Ã¨ l'implementazione open-source di riferimento del protocollo MQTT, che supporta le versioni 5.0, 3.1.1 e 3.1. L'overhead binario minimo di MQTT e il modello publish/subscribe lo rendono la scelta standard per le reti di sensori IoT, gli hub di automazione domestica e qualsiasi applicazione in cui la larghezza di banda e la durata della batteria contano. Mosquitto Ã¨ distribuito in ambienti di produzione che vanno da singole configurazioni domestiche con Raspberry Pi a implementazioni IoT industriali su larga scala.
Questo template distribuisce Mosquitto con autenticazione tramite password abilitata per impostazione predefinita e archiviazione persistente per i dati dei messaggi e la configurazione. L'auto-hosting ti offre connessioni e messaggi illimitati senza costi per dispositivo, controllo completo sulle liste di controllo degli accessi e una consegna a bassa latenza costante che i broker cloud condivisi non possono garantire.
FunzionalitÃ principali di Eclipse Mosquitto
Supporto protocollo MQTT
Supporta le versioni MQTT 5.0, 3.1.1 e 3.1, garantendo la compatibilitÃ con l'intera gamma di dispositivi IoT, librerie e strumenti client.
Autenticazione password
L'autenticazione basata su password preconfigurata blocca le connessioni non autorizzate dal momento in cui il broker si avvia, senza alcuna configurazione aggiuntiva richiesta.
Persistenza dei messaggi
I messaggi retained e le garanzie di consegna QoS sopravvivono ai riavvii del broker, garantendo che i dispositivi che si riconnettono dopo un'interruzione ricevano gli aggiornamenti persi.
Controllo degli accessi all'argomento
Le regole ACL limitano quali client possono pubblicare o sottoscrivere argomenti specifici, consentendo configurazioni di broker multi-tenant a grana fine.
Crittografia TLS
Il supporto nativo TLS/SSL crittografa tutte le connessioni client, proteggendo i dati dei sensori e i comandi di controllo in transito attraverso reti non affidabili.
PerchÃ© eseguire Eclipse Mosquitto su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .