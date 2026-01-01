Eclipse Mosquitto Ã¨ l'implementazione open-source di riferimento del protocollo MQTT, che supporta le versioni 5.0, 3.1.1 e 3.1. L'overhead binario minimo di MQTT e il modello publish/subscribe lo rendono la scelta standard per le reti di sensori IoT, gli hub di automazione domestica e qualsiasi applicazione in cui la larghezza di banda e la durata della batteria contano. Mosquitto Ã¨ distribuito in ambienti di produzione che vanno da singole configurazioni domestiche con Raspberry Pi a implementazioni IoT industriali su larga scala.

Questo template distribuisce Mosquitto con autenticazione tramite password abilitata per impostazione predefinita e archiviazione persistente per i dati dei messaggi e la configurazione. L'auto-hosting ti offre connessioni e messaggi illimitati senza costi per dispositivo, controllo completo sulle liste di controllo degli accessi e una consegna a bassa latenza costante che i broker cloud condivisi non possono garantire.