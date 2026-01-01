Distribuisci Misskey con un click.
Piattaforma social media federata open-source che connette la tua comunitÃ al fediverso globale tramite ActivityPub.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Misskey
Misskey Ã¨ una piattaforma di social media open source e ricca di funzionalitÃ , costruita per il fediverso. Utilizzando il protocollo ActivityPub, la tua istanza Misskey si federa con Mastodon, Pleroma e migliaia di altri server del fediverso, dando ai tuoi utenti accesso a un grafo sociale globale e mantenendo tutti i dati sulla tua infrastruttura.
A differenza delle grandi piattaforme centralizzate, Misskey mette al primo posto il controllo della comunitÃ â€” sei tu a stabilire le regole, le politiche di moderazione e chi puÃ² unirsi. L'auto-hosting su un VPS significa nessuna manipolazione algoritmica, nessuna raccolta di dati e nessun rischio che la piattaforma scompaia intorno a te.
FunzionalitÃ principali di Misskey
Federazione ActivityPub
La tua istanza si connette a oltre 10.000 server del fediverso in modo che gli utenti possano seguire e interagire con gli account su Mastodon, Pleroma e altre piattaforme senza lasciare la tua istanza.
Reazioni Emoji Personalizzate
Reagisci a qualsiasi post con qualsiasi emoji â€” inclusi quelli personalizzati che carichi â€” andando ben oltre i "mi piace" a pulsante singolo della maggior parte delle piattaforme.
UnitÃ multimediale integrata
Ogni utente ottiene un drive multimediale personale per caricare, organizzare e riutilizzare file e immagini tra i post senza doverli ricaricare.
Plugin e Sistema di Temi
Estendi Misskey con plugin basati su AiScript e applica temi personalizzati per personalizzare profondamente l'interfaccia per la tua community.
VisibilitÃ Nota Flessibile
Ogni post puÃ² essere impostato come pubblico, cronologia della home, solo per i follower o messaggio diretto â€” dando agli utenti un controllo granulare su chi vede cosa.
PerchÃ© eseguire Misskey su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .