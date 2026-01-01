Misskey Ã¨ una piattaforma di social media open source e ricca di funzionalitÃ , costruita per il fediverso. Utilizzando il protocollo ActivityPub, la tua istanza Misskey si federa con Mastodon, Pleroma e migliaia di altri server del fediverso, dando ai tuoi utenti accesso a un grafo sociale globale e mantenendo tutti i dati sulla tua infrastruttura.

A differenza delle grandi piattaforme centralizzate, Misskey mette al primo posto il controllo della comunitÃ â€” sei tu a stabilire le regole, le politiche di moderazione e chi puÃ² unirsi. L'auto-hosting su un VPS significa nessuna manipolazione algoritmica, nessuna raccolta di dati e nessun rischio che la piattaforma scompaia intorno a te.