Distribuisci Jitsu con un click.
Piattaforma dati clienti open source che acquisisce eventi di prodotto e li trasmette al tuo magazzino dati, agli strumenti di marketing e alle API in tempo reale.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Jitsu
Jitsu Ã¨ una piattaforma di dati cliente open-source creata per gli ingegneri come alternativa self-hosted a Segment. Cattura eventi di prodotto e del sito web tramite SDK nativi, li elabora con funzioni JavaScript serverless e inoltra i risultati a data warehouse, strumenti di marketing ed endpoint HTTP personalizzati con una latenza inferiore al secondo.
L'hosting autonomo di Jitsu sul tuo VPS mantiene ogni payload di evento, identificatore cliente e configurazione della pipeline sulla tua infrastruttura â€” nessun costo per evento, nessun limite MTU e nessun blocco del fornitore. Questa distribuzione raggruppa la pipeline completa di eventi di Jitsu (console, ingest, rotor e bulker) insieme a PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB e Redpanda, offrendoti un CDP pronto per la produzione in un unico stack Compose.
FunzionalitÃ principali di Jitsu
Streaming di eventi in tempo reale
Inoltra gli eventi acquisiti a data warehouse e destinazioni SaaS in pochi secondi, alimentando dashboard in tempo reale, audience e analisi dei prodotti.
Destinazioni di magazzino native
Carica gli eventi direttamente in Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres e S3 con gestione dello schema integrata â€” non Ã¨ richiesto alcuno strumento ETL separato.
Funzioni JavaScript
Filtra, arricchisci e rimodella gli eventi utilizzando funzioni JavaScript personalizzate che vengono eseguite lato server prima che gli eventi raggiungano le destinazioni.
Connettori di origine
Estrai dati da database, API SaaS e file utilizzando i connettori Singer e Airbyte per l'ingestione batch insieme a stream in tempo reale.
Archiviazione del profilo utente
Mantenere profili unificati di visitatori e utenti in MongoDB per la risoluzione dell'identitÃ cross-device, la segmentazione e i casi d'uso di personalizzazione.
Privacy self-hosted
Mantieni i dati degli eventi dei clienti, gli identificatori e le PII all'interno del tuo VPS â€” Jitsu non si connette mai a server esterni e non aggiunge fornitori di terze parti alla tua pipeline di dati.
PerchÃ© eseguire Jitsu su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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