Distribuisci FUXA con un click.
Software SCADA/HMI open source basato sul web per la progettazione di visualizzazioni di processo in tempo reale e per la connessione a dispositivi industriali.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con FUXA
FUXA Ã¨ una piattaforma SCADA/HMI/dashboard open source interamente costruita per il web. L'editor drag-and-drop funziona nel browser, cosÃ¬ gli ingegneri possono progettare mimici di impianto, dashboard e schermate operatore senza installare strumenti proprietari â€” e le stesse schermate vengono visualizzate su qualsiasi dispositivo dotato di browser.
L'hosting autonomo di FUXA sul tuo VPS mantiene i dati dei tag, i file di progetto e le credenziali del dispositivo all'interno di un'infrastruttura che controlli, il che Ã¨ importante per gli ambienti OT dove lo SCADA basato su cloud Ã¨ raramente un'opzione. Il runtime Node.js include driver nativi per Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT ed Ethernet/IP, in modo da poter comunicare con PLC e dispositivi di campo esistenti senza gateway aggiuntivi.
FunzionalitÃ principali di FUXA
Editor basato sul web
Progetta schermate SCADA, dashboard e allarmi direttamente nel browser con un editor drag-and-drop â€” senza la necessitÃ di strumenti di ingegneria esclusivi per Windows.
Protocolli industriali
I driver nativi per Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT ed Ethernet/IP collegano FUXA a PLC e dispositivi di campo pronti all'uso.
Tag in tempo reale
Collega gli elementi sullo schermo a tag di dispositivi live e osserva i valori aggiornarsi in tempo reale con il supporto di storico integrato per trend e report.
Allarmi ed eventi
Configura allarmi basati su soglie con flussi di lavoro di conferma e conserva una cronologia degli eventi per audit e analisi post-incidente.
Grafica basata su SVG
La grafica vettoriale scalabile mantiene le rappresentazioni nitide su qualsiasi dimensione di display, dagli HMI dell'operatore a grandi dashboard di panoramica sulla parete della sala di controllo.
Logica scriptabile
Aggiungi logica JavaScript personalizzata per gestire calcoli, trasformazioni e comportamenti condizionali senza ricostruire l'applicazione.
PerchÃ© eseguire FUXA su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .