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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con HFS

HFS (HTTP File Server) Ã¨ un server di condivisione file leggero e auto-ospitato che trasforma il tuo VPS in un hub di condivisione file completamente funzionale e accessibile da qualsiasi browser. Fornisce un'interfaccia web pulita e reattiva per la navigazione, il download e l'upload di file senza richiedere l'installazione di alcun software client.

Con account utente integrati, controllo degli accessi per cartella, limitazione della larghezza di banda e un file system virtuale, HFS ti offre il controllo completo su chi puÃ² accedere a quali file. L'auto-hosting sul tuo VPS significa spazio di archiviazione e larghezza di banda illimitati senza costi mensili per utente.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di HFS

File system virtuale

Organizza i contenuti condivisi in una struttura di cartelle virtuale indipendente dal layout effettivo del tuo disco, dandoti il pieno controllo su ciÃ² che gli utenti vedono.

Account utente e permessi

Crea account con permessi di lettura, scrittura ed eliminazione per cartella, in modo che utenti diversi accedano solo ai file che sono autorizzati a vedere.

Caricamenti e download riprendibili

Supporta trasferimenti ripristinabili in modo che le operazioni su file di grandi dimensioni sopravvivano alle interruzioni di rete senza dover ricominciare da capo.

Limitazione della larghezza di banda

Imposta limiti di velocitÃ  di upload e download per utente o globalmente per mantenere il tuo server reattivo anche durante trasferimenti di file pesanti.

Sistema di plugin

Estendi HFS con plugin della community per miniature, autenticazione LDAP, protezione anti-brute-force, temi e altro ancora.

PerchÃ© eseguire HFS su Hostinger

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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