Distribuisci HFS con installazione in un click.
Server di file HTTP self-hosted che ti permette di condividere file direttamente dal tuo disco tramite un'interfaccia web moderna.
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Cosa puoi costruire con HFS
HFS (HTTP File Server) Ã¨ un server di condivisione file leggero e auto-ospitato che trasforma il tuo VPS in un hub di condivisione file completamente funzionale e accessibile da qualsiasi browser. Fornisce un'interfaccia web pulita e reattiva per la navigazione, il download e l'upload di file senza richiedere l'installazione di alcun software client.
Con account utente integrati, controllo degli accessi per cartella, limitazione della larghezza di banda e un file system virtuale, HFS ti offre il controllo completo su chi puÃ² accedere a quali file. L'auto-hosting sul tuo VPS significa spazio di archiviazione e larghezza di banda illimitati senza costi mensili per utente.
FunzionalitÃ principali di HFS
File system virtuale
Organizza i contenuti condivisi in una struttura di cartelle virtuale indipendente dal layout effettivo del tuo disco, dandoti il pieno controllo su ciÃ² che gli utenti vedono.
Account utente e permessi
Crea account con permessi di lettura, scrittura ed eliminazione per cartella, in modo che utenti diversi accedano solo ai file che sono autorizzati a vedere.
Caricamenti e download riprendibili
Supporta trasferimenti ripristinabili in modo che le operazioni su file di grandi dimensioni sopravvivano alle interruzioni di rete senza dover ricominciare da capo.
Limitazione della larghezza di banda
Imposta limiti di velocitÃ di upload e download per utente o globalmente per mantenere il tuo server reattivo anche durante trasferimenti di file pesanti.
Sistema di plugin
Estendi HFS con plugin della community per miniature, autenticazione LDAP, protezione anti-brute-force, temi e altro ancora.
PerchÃ© eseguire HFS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
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