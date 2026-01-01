Distribuisci Convos con un click.
Moderno client IRC basato su browser che ti mantiene costantemente connesso alle reti di chat da qualsiasi dispositivo.
Scegli un piano VPS per Convos
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Convos
Convos Ã¨ un client IRC completamente auto-ospitato e sempre attivo che funziona sul tuo server e rimane connesso alle reti IRC 24 ore su 24. A differenza dei client IRC tradizionali che vanno offline quando li chiudi, Convos mantiene connessioni persistenti cosÃ¬ non perdi mai un messaggio â€” anche quando i tuoi dispositivi sono offline.
Accedi alle tue conversazioni IRC da qualsiasi browser senza installare software. Convos memorizza la tua cronologia chat completa, supporta piÃ¹ utenti e reti e fornisce un'interfaccia moderna e pulita progettata sia per gli utenti occasionali che per le comunitÃ IRC di lunga data. L'auto-hosting ti offre il controllo completo sui tuoi dati e sull'accesso utente.
FunzionalitÃ principali di Convos
Connessioni sempre attive
Convos Ã¨ in esecuzione sul tuo VPS 24/7, rimanendo connesso alle reti IRC in modo che i messaggi vengano acquisiti e ti aspettino ogni volta che accedi.
Cronologia chat completa
Tutti i messaggi sono archiviati lato server e disponibili da qualsiasi browser, offrendoti una cronologia ricercabile su ogni canale e conversazione.
Supporto multi-rete
Connettiti a piÃ¹ reti IRC contemporaneamente e gestisci tutti i canali e i messaggi diretti da un'unica interfaccia unificata.
Nessuna installazione software
Accedi al tuo client IRC interamente tramite un browser â€” nessuna app desktop, plugin o configurazione richiesta su qualsiasi dispositivo tu utilizzi.
Pronto per multi-utente
Invita membri del team o amici a condividere la tua istanza Convos, ognuno con i propri account indipendenti e configurazioni di rete.
PerchÃ© eseguire Convos su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .