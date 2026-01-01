Convos Ã¨ un client IRC completamente auto-ospitato e sempre attivo che funziona sul tuo server e rimane connesso alle reti IRC 24 ore su 24. A differenza dei client IRC tradizionali che vanno offline quando li chiudi, Convos mantiene connessioni persistenti cosÃ¬ non perdi mai un messaggio â€” anche quando i tuoi dispositivi sono offline.

Accedi alle tue conversazioni IRC da qualsiasi browser senza installare software. Convos memorizza la tua cronologia chat completa, supporta piÃ¹ utenti e reti e fornisce un'interfaccia moderna e pulita progettata sia per gli utenti occasionali che per le comunitÃ IRC di lunga data. L'auto-hosting ti offre il controllo completo sui tuoi dati e sull'accesso utente.