Installa Statistiche per Strava con installazione in un clic.
Dashboard personale di analisi sportiva auto-ospitata che trasforma le tue attivitÃ Strava in statistiche dettagliate, grafici e mappe di calore.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Statistics for Strava
Statistiche per Strava Ã¨ una dashboard di analisi self-hosted che estrae la tua cronologia completa delle attivitÃ di Strava e la visualizza come grafici interattivi, mappe di calore geografiche, report sull'utilizzo dell'attrezzatura, analisi dei segmenti e revisioni annuali â€” il tutto archiviato localmente sul tuo server. A differenza dell'app ufficiale di Strava, non perde mai i dati storici dietro un paywall e ti offre la piena proprietÃ dei tuoi record atletici.
La configurazione richiede un'applicazione API di Strava (gratuita da creare) e un flusso di autorizzazione OAuth una tantum per generare un token di aggiornamento. Una volta connesso, il demone in background importa automaticamente nuove attivitÃ e mantiene aggiornata la tua dashboard. Ãˆ richiesto un account Strava per utilizzare questa applicazione.
FunzionalitÃ principali di Statistics for Strava
Pannello di controllo delle analisi delle attivitÃ
Statistiche complete con grafici interattivi che coprono totali, tendenze, record personali e carico di allenamento per tutti i tipi di attivitÃ .
Mappa di calore geografica
Visualizza i punti caldi dell'attivitÃ su una mappa di calore geografica che traccia tutti i percorsi registrati per rivelare le tue aree di allenamento preferite.
Tracciamento dell'attrezzatura e della manutenzione
Monitora la distanza e le ore di utilizzo per biciclette, scarpe e attrezzatura, con la pianificazione della manutenzione per sapere quando l'equipaggiamento necessita di revisione.
Cronologia del segmento e sforzi
Sfoglia tutti i tuoi sforzi sui segmenti Strava, i record personali e la progressione nel tempo per ogni segmento che hai percorso in bici o corso.
Strava Rewind
Esperienza di riepilogo annuale che evidenzia i tuoi maggiori successi, le attivitÃ piÃ¹ lunghe e i traguardi di fitness dell'anno.
Assistente AI per l'allenamento
Analisi opzionale basata sull'AI dei tuoi dati di addestramento con approfondimenti e suggerimenti, collegabile a OpenAI, Anthropic o a un modello Ollama locale.
PerchÃ© eseguire Statistics for Strava su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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