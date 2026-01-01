Distribuisci Quickwit con un click.
Motore di ricerca nativo del cloud per l'osservabilitÃ â€” un'alternativa open source a Datadog, Elasticsearch, Loki e Tempo.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Quickwit
Quickwit Ã¨ un motore di ricerca distribuito open-source scritto in Rust e appositamente progettato per la gestione dei log, il tracciamento distribuito e i carichi di lavoro di osservabilitÃ su qualsiasi scala. Disaccoppia il calcolo dall'archiviazione, indicizzando i dati direttamente nell'object storage in modo che i team possano mantenere mesi o anni di telemetria online a una frazione del costo dei tradizionali stack di log.
L'auto-hosting di Quickwit sul tuo VPS ti dÃ il pieno controllo sulla tua pipeline di osservabilitÃ , compatibilitÃ nativa con OpenTelemetry e Jaeger e una fonte di dati Grafana â€” senza prezzi per host, limiti di conservazione o blocco del fornitore legati alle piattaforme di osservabilitÃ SaaS.
FunzionalitÃ principali di Quickwit
OpenTelemetry nativo
Acquisisci log e tracce direttamente tramite OTLP gRPC e HTTP senza sidecar o mappatura dello schema, quindi interrogarli in pochi secondi.
Compatibile con Jaeger
L'API gRPC Jaeger drop-in consente all'interfaccia utente (UI) e ai client Jaeger esistenti di interrogare le tracce supportate da Quickwit senza alcuna modifica all'applicazione.
Ricerca in meno di un secondo
L'indicizzazione basata su Tantivy offre query full-text e strutturate su terabyte di log e span con risposte a bassa latenza.
Backend di Object storage
Indicizza i dati direttamente su uno storage compatibile con S3, cosÃ¬ la conservazione Ã¨ economica ed elastica â€” conserva mesi di telemetria senza costosi SSD.
Sorgente dati Grafana
Il plugin ufficiale di Grafana trasforma Quickwit in una sorgente di log e tracce di prim'ordine, accanto alle dashboard di Prometheus e Loki.
Ingestione senza schema
La mappatura dinamica ti consente di acquisire JSON semi-strutturato senza definire uno schema in anticipo, con schemi rigidi opzionali quando ne hai bisogno.
PerchÃ© eseguire Quickwit su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .