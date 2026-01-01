Distribuisci Emby con 1 click.
Server multimediale personale che organizza e trasmette in streaming i tuoi video, musica e foto su qualsiasi dispositivo da qualsiasi luogo.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Emby
Emby Ã¨ un server multimediale personale completo che riunisce la tua intera collezione multimediale â€” film, programmi TV, musica e foto â€” in un'unica piattaforma unificata. Converte e trasmette automaticamente i contenuti in streaming a qualsiasi dispositivo, con la transcodifica in tempo reale che garantisce una riproduzione fluida indipendentemente dalle capacitÃ del client o dalle condizioni della rete.
Ospitare Emby sul tuo VPS ti offre disponibilitÃ 24 ore su 24, 7 giorni su 7, velocitÃ di upload di livello enterprise per lo streaming remoto e risorse di transcodifica dedicate per piÃ¹ spettatori simultanei. La tua libreria multimediale e i metadati rimangono interamente sotto il tuo controllo, senza livelli di abbonamento che limitano la riproduzione o l'archiviazione.
FunzionalitÃ principali di Emby
Transcodifica Automatica
La conversione video e audio in tempo reale garantisce una riproduzione fluida su qualsiasi dispositivo, indipendentemente dal formato del file originale o dalle capacitÃ del client.
TV in diretta e DVR
Guarda la televisione in diretta e programma le registrazioni con un DVR integrato, sostituendo gli abbonamenti via cavo tradizionali con una soluzione autogestita.
Sincronizzazione Mobile
Scarica contenuti multimediali su smartphone e tablet per la visualizzazione offline, mantenendo i contenuti accessibili anche senza una connessione internet.
Controlli parentali
Imposta restrizioni sui contenuti per utente e programmi di visualizzazione per creare ambienti multimediali sicuri e adatti all'etÃ per ogni membro della famiglia.
Supporto per piÃ¹ librerie
Organizza film, programmi TV, musica e foto in librerie separate con metadati ricchi, grafica e valutazioni recuperati automaticamente.
PerchÃ© eseguire Emby su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .