Spacedrive Ã¨ un filesystem distribuito virtuale (VDFS) che crea un catalogo unico e intelligente di tutti i tuoi file, indipendentemente da dove si trovino. UnitÃ locali, archiviazione esterna e servizi cloud sono unificati in un unico database ricercabile con tagging, filtri per i metadati, rilevamento dei duplicati e generazione di miniature. A differenza dei tradizionali esploratori di file, Spacedrive tratta l'intera tua libreria digitale come dati strutturati che puoi interrogare e organizzare su larga scala.

Il self-hosting del server Spacedrive sul tuo VPS ti offre un hub permanente e sempre attivo per il tuo sistema di organizzazione dei file con autenticazione amministrativa integrata â€” senza caricare i tuoi dati su alcun cloud di terze parti.