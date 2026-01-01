Distribuisci Spacedrive con installazione in un click.
Gestore di file open-source che unifica i tuoi file su unitÃ locali, archiviazione esterna e cloud in un'unica libreria ricercabile.
Scegli un piano VPS per Spacedrive
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Spacedrive
Spacedrive Ã¨ un filesystem distribuito virtuale (VDFS) che crea un catalogo unico e intelligente di tutti i tuoi file, indipendentemente da dove si trovino. UnitÃ locali, archiviazione esterna e servizi cloud sono unificati in un unico database ricercabile con tagging, filtri per i metadati, rilevamento dei duplicati e generazione di miniature. A differenza dei tradizionali esploratori di file, Spacedrive tratta l'intera tua libreria digitale come dati strutturati che puoi interrogare e organizzare su larga scala.
Il self-hosting del server Spacedrive sul tuo VPS ti offre un hub permanente e sempre attivo per il tuo sistema di organizzazione dei file con autenticazione amministrativa integrata â€” senza caricare i tuoi dati su alcun cloud di terze parti.
FunzionalitÃ principali di Spacedrive
Libreria di file unificata
Indicizza i file su unitÃ locali, archiviazione esterna e posizioni cloud in un unico database ricercabile â€” basta cercare in piÃ¹ posti.
Etichettatura intelligente
Organizza i file con tag personalizzati e filtri di metadati in modo da poter trovare esattamente ciÃ² di cui hai bisogno, indipendentemente da dove sia archiviato.
Rilevamento di duplicati
Identifica automaticamente i file duplicati nella tua libreria, aiutandoti a recuperare spazio di archiviazione e a mantenere pulita la tua collezione.
Anteprime media
Genera miniature e anteprime per foto e video, cosÃ¬ puoi sfogliare la tua libreria visivamente senza aprire i singoli file.
Sincronizzazione peer-to-peer
Sincronizza la tua libreria organizzata su piÃ¹ dispositivi in modo che i tuoi tag, le tue raccolte e i tuoi metadati siano sempre aggiornati ovunque.
PerchÃ© eseguire Spacedrive su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .