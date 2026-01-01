Distribuisci OpenRemote con un click.
Piattaforma IoT open-source per la gestione degli asset, l'automazione degli edifici, il monitoraggio energetico e l'orchestrazione di dispositivi connessi.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con OpenRemote
OpenRemote è una piattaforma IoT 100% open-source che ti permette di acquisire dati da qualsiasi dispositivo, modellare asset del mondo reale, automatizzare il comportamento con regole e distribuire front-end personalizzati — tutto da un unico stack auto-ospitato. Supporta protocolli come MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus e Zigbee, pronti all'uso, oltre a un'API manager per integrazioni personalizzate.
Ospitare OpenRemote sul tuo VPS mantiene telemetria, logica di automazione e dati dell'utente finale su un'infrastruttura che controlli, senza costi per dispositivo e senza vendor lock-in. Questo template include il manager, l'identità Keycloak, PostgreSQL e un edge HAProxy con certificati Let's Encrypt automatici, così lo stack è pronto a ricevere dispositivi tramite HTTPS e MQTT/TLS non appena si avvia.
Funzionalità principali di OpenRemote
Agenti multi-protocollo
Collega i dispositivi tramite MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee e altro ancora senza scrivere codice di protocollo per ogni integrazione.
Modello di asset e attributi
Modella oggetti del mondo reale — edifici, veicoli, contatori energetici — come asset tipizzati con attributi, metadati e punti dati storici.
Regole quando-allora e di flusso
Automatizzare il comportamento utilizzando un editor visuale 'quando-allora', regole basate su flusso, o JavaScript e Groovy per scenari avanzati.
Ambiti multi-tenant
Isola clienti o siti in realm separati supportati da Keycloak con utenti, risorse e dashboard per ogni realm.
Dashboard degli approfondimenti
Crea dashboard personalizzate su dati di attributo in tempo reale e storici senza esportare in uno strumento di analisi separato.
API MQTT e HTTP
Esporre un broker MQTT integrato sulla porta 8883 e API REST e WebSocket in modo che i sistemi esterni possano leggere e scrivere lo stato degli asset.
Perché eseguire OpenRemote su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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