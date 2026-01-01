OpenRemote è una piattaforma IoT 100% open-source che ti permette di acquisire dati da qualsiasi dispositivo, modellare asset del mondo reale, automatizzare il comportamento con regole e distribuire front-end personalizzati — tutto da un unico stack auto-ospitato. Supporta protocolli come MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus e Zigbee, pronti all'uso, oltre a un'API manager per integrazioni personalizzate.

Ospitare OpenRemote sul tuo VPS mantiene telemetria, logica di automazione e dati dell'utente finale su un'infrastruttura che controlli, senza costi per dispositivo e senza vendor lock-in. Questo template include il manager, l'identità Keycloak, PostgreSQL e un edge HAProxy con certificati Let's Encrypt automatici, così lo stack è pronto a ricevere dispositivi tramite HTTPS e MQTT/TLS non appena si avvia.