Distribuisci TubeSync con installazione in un click.
Sincronizza e scarica automaticamente canali e playlist di YouTube sul tuo VPS come un PVR per video online.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con TubeSync
TubeSync Ã¨ uno strumento self-hosted in stile PVR per YouTube che monitora canali e playlist e scarica automaticamente nuovi video non appena vengono pubblicati. Funziona come un DVR per i contenuti online, mantenendo la tua libreria multimediale aggiornata senza intervento manuale.
L'hosting di TubeSync su un VPS significa che i download vengono eseguiti continuamente in background mentre i tuoi dispositivi sono spenti. Si integra con i server multimediali Plex e Jellyfin, gestisce automaticamente metadati e miniature e supporta il filtraggio per parole chiave e i limiti di qualitÃ per risparmiare spazio di archiviazione.
FunzionalitÃ principali di TubeSync
Sincronizzazione automatica del canale
Monitora i canali e le playlist di YouTube e scarica automaticamente i nuovi video non appena vengono pubblicati.
Integrazione Plex e Jellyfin
I video scaricati sono organizzati con metadati e miniature appropriati per un'importazione fluida nelle librerie di Plex o Jellyfin.
Controllo qualitÃ
Imposta limiti massimi di risoluzione e preferenze di formato per bilanciare la qualitÃ video rispetto allo spazio di archiviazione disponibile.
Filtraggio delle parole chiave
Filtra quali video scaricare in base alle parole chiave del titolo, escludendo i contenuti che non corrispondono ai tuoi interessi.
PerchÃ© eseguire TubeSync su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .