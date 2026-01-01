TubeSync Ã¨ uno strumento self-hosted in stile PVR per YouTube che monitora canali e playlist e scarica automaticamente nuovi video non appena vengono pubblicati. Funziona come un DVR per i contenuti online, mantenendo la tua libreria multimediale aggiornata senza intervento manuale.

L'hosting di TubeSync su un VPS significa che i download vengono eseguiti continuamente in background mentre i tuoi dispositivi sono spenti. Si integra con i server multimediali Plex e Jellyfin, gestisce automaticamente metadati e miniature e supporta il filtraggio per parole chiave e i limiti di qualitÃ per risparmiare spazio di archiviazione.