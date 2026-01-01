Distribuisci Chroma con 1 click.
Database vettoriale open source per applicazioni di AI, ricerca semantica e pipeline di generazione aumentata dal recupero.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Chroma
Chroma è un database di embedding open source, progettato specificamente per applicazioni AI che necessitano di archiviare, indicizzare ed eseguire query su embedding vettoriali ad alta dimensionalità. Si integra nativamente con LangChain, LlamaIndex e l'SDK di OpenAI, rendendolo il modo più veloce per aggiungere capacità di ricerca semantica e generazione aumentata da recupero (RAG) a qualsiasi applicazione senza dover costruire un'infrastruttura vettoriale personalizzata.
Ospitare Chroma in autonomia sul tuo VPS mantiene i tuoi embedding, i dati dei documenti e i pattern di query sotto il tuo controllo, senza costi per query e con la flessibilità di ottimizzare le risorse man mano che la tua collezione si espande.
Funzionalità principali di Chroma
RAG Pipeline Pronto
Progettato come livello di recupero per le applicazioni LLM, in modo da poter basare le risposte del modello nei tuoi documenti con un lavoro di integrazione minimo.
Framework Integrazioni
Il supporto nativo per LangChain, LlamaIndex e l'SDK di OpenAI significa che il tuo codice AI esistente si connette a Chroma con poche righe di configurazione.
Filtraggio dei metadati
Combina la ricerca di similarità vettoriale con filtri di metadati strutturati per restringere i risultati per data, categoria o qualsiasi attributo personalizzato senza post-elaborazione.
Molteplici metriche di distanza
Scegli la similarità coseno, la distanza L2 o il prodotto interno per raccolta per abbinare la metrica con cui il tuo modello di embedding è stato addestrato per risultati accurati.
Archiviazione persistente
Gli embedding e gli indici sopravvivono a riavvii e aggiornamenti, così la tua base di conoscenza rimane intatta senza dover re-indicizzare i documenti dopo ogni modifica di deployment.
Perché eseguire Chroma su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
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