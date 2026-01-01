Dograh Ã¨ una piattaforma no-code gratuita e open source che ti permette di creare e implementare agenti vocali basati sull'AI senza scrivere una singola riga di codice. La sua interfaccia drag-and-drop ti porta dal concetto a un agente vocale live e pronto per la produzione in meno di dieci minuti, con il supporto per oltre 30 lingue, analisi in tempo reale e instradamento intelligente delle chiamate integrati fin dall'inizio.

L'auto-hosting di Dograh sul tuo VPS mantiene tutti i dati delle conversazioni, le registrazioni e le interazioni con i clienti sulla tua infrastruttura, il che Ã¨ fondamentale per la conformitÃ al GDPR e per i settori con rigorosi requisiti di residenza dei dati. I componenti inclusi PostgreSQL, Redis e MinIO offrono le prestazioni di archiviazione e caching richieste dalle interazioni vocali a bassa latenza.