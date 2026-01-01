Distribuisci Dograh con 1 click di installazione.
Piattaforma no-code open-source per la creazione e il deployment di agenti vocali AI in pochi minuti, con supporto per oltre 30 lingue.
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Cosa puoi costruire con Dograh
Dograh Ã¨ una piattaforma no-code gratuita e open source che ti permette di creare e implementare agenti vocali basati sull'AI senza scrivere una singola riga di codice. La sua interfaccia drag-and-drop ti porta dal concetto a un agente vocale live e pronto per la produzione in meno di dieci minuti, con il supporto per oltre 30 lingue, analisi in tempo reale e instradamento intelligente delle chiamate integrati fin dall'inizio.
L'auto-hosting di Dograh sul tuo VPS mantiene tutti i dati delle conversazioni, le registrazioni e le interazioni con i clienti sulla tua infrastruttura, il che Ã¨ fondamentale per la conformitÃ al GDPR e per i settori con rigorosi requisiti di residenza dei dati. I componenti inclusi PostgreSQL, Redis e MinIO offrono le prestazioni di archiviazione e caching richieste dalle interazioni vocali a bassa latenza.
FunzionalitÃ principali di Dograh
Agent builder senza codice
I flussi di lavoro drag-and-drop consentono agli utenti non tecnici di progettare flussi completi di conversazione vocale senza scrivere alcun codice.
Supporto per oltre 30 lingue
La sintesi e il riconoscimento vocale multilingue nativo consentono interazioni con i clienti nella lingua che i tuoi utenti preferiscono.
Instradamento intelligente delle chiamate
Le richieste complesse vengono automaticamente inoltrate agli operatori umani, permettendo all'AI di gestire in modo efficiente le richieste di routine.
Analisi in tempo reale
Le dashboard live visualizzano le metriche delle conversazioni, i tassi di completamento e le prestazioni degli agenti cosÃ¬ puoi ottimizzare continuamente.
Architettura incentrata sulla privacy
Tutti i dati delle conversazioni rimangono sulla tua infrastruttura, rendendo semplice soddisfare i requisiti di conformitÃ GDPR e di settore.
PerchÃ© eseguire Dograh su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .