Distribuisci Castopod con un click.
Piattaforma di hosting per podcast open source con strumenti di analisi, funzionalità social e strumenti di monetizzazione integrati.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Castopod
Castopod è una piattaforma di hosting di podcast open-source completa, creata per i creator che desiderano funzionalità di pubblicazione professionali senza affidarsi a servizi di hosting di terze parti. Gestisce la gestione degli episodi, la generazione automatica di feed RSS per la distribuzione a tutte le principali piattaforme, analisi dettagliate degli ascoltatori e l'integrazione ActivityPub per il social networking decentralizzato — tutto in un unico pacchetto self-hosted.
Ospitare il tuo podcast sul tuo VPS significa che possiedi i dati del tuo pubblico, eviti le tariffe di larghezza di banda per download e mantieni il pieno controllo sulla distribuzione e monetizzazione dei tuoi contenuti senza vincoli di piattaforma.
Funzionalità principali di Castopod
Distribuzione RSS automatica
Genera e mantiene automaticamente il feed RSS del tuo podcast, mantenendo il tuo show disponibile su Spotify, Apple Podcasts e ogni directory principale.
Analisi degli ascoltatori
Statistiche dettagliate sui download, dati demografici e metriche di coinvolgimento ti danno le informazioni sul pubblico necessarie per far crescere il tuo show in modo strategico.
Monetizzazione integrata
Gli abbonamenti Premium e le funzionalità di supporto agli ascoltatori ti consentono di costruire un'attività di podcasting sostenibile direttamente sulla tua infrastruttura.
Integrazione ActivityPub
Connettiti con il Fediverso in modo che gli ascoltatori sulle piattaforme social decentralizzate possano seguire, commentare e interagire senza lasciare la loro app preferita.
Collaborazione multiutente
I permessi basati sui ruoli consentono ai team di gestire episodi, analisi e la pubblicazione su più serie di podcast da un'unica dashboard.
Perché eseguire Castopod su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.