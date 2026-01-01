Distribuisci NocoBase con un click.
Piattaforma no-code open-source estensibile per la creazione di strumenti interni e applicazioni aziendali con un'architettura basata su plugin.
Scegli un piano VPS per NocoBase
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con NocoBase
NocoBase Ã¨ una piattaforma no-code/low-code open source che privilegia la scalabilitÃ , combinando un'interfaccia visuale con un'architettura basata su plugin, in modo che sia gli sviluppatori citizen che gli ingegneri possano collaborare efficacemente. Il suo motore di modellazione dati, il builder UI drag-and-drop e gli strumenti di automazione del workflow coprono tutto, dalle semplici app CRUD alle complesse applicazioni aziendali multi-tenant.
L'auto-hosting di NocoBase sul tuo VPS elimina i prezzi per utente, mantiene i dati aziendali sensibili sulla tua infrastruttura e offre ai team di sviluppo la libertÃ di installare plugin personalizzati e integrarsi con i sistemi interni senza alcuna restrizione del fornitore.
FunzionalitÃ principali di NocoBase
Modellazione Dati Visiva
Definisci tabelle, campi e relazioni complesse tramite un'interfaccia visiva, con supporto per tutti i tipi di campo comuni, inclusi allegati, formule e lookup.
Costruttore UI drag and drop
Progetta interfacce applicative responsive disponendo blocchi e componenti su una tela, senza richiedere codice front-end per layout standard.
Architettura basata su Plugin
Estendi la piattaforma con plugin della community o personalizzati per nuovi tipi di campo, azioni e integrazioni senza modificare l'applicazione principale.
Automazione del flusso di lavoro
Crea visivamente processi aziendali condizionali e flussi di approvazione, attivando azioni in caso di modifiche ai dati senza scrivere la logica di backend da zero.
Autorizzazioni basate sul ruolo
Controlla l'accesso ai dati e agli elementi dell'interfaccia utente a livello di ruolo, supportando il multi-tenancy e l'isolamento a livello di dipartimento all'interno di una singola installazione.
API auto-generate
Ogni modello di dati espone automaticamente endpoint REST API, consentendo l'integrazione con sistemi esterni e front-end personalizzati senza sviluppo aggiuntivo.
PerchÃ© eseguire NocoBase su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .