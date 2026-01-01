Distribuisci Seerr con 1 click.
Piattaforma unificata per le richieste multimediali per Jellyfin, Plex ed Emby con evasione automatizzata tramite Sonarr e Radarr.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Seerr
Seerr Ã¨ una piattaforma open source di richiesta e scoperta di contenuti multimediali che unifica il meglio di Overseerr e Jellyseerr in un'unica applicazione con supporto nativo per Jellyfin, Plex ed Emby. Gli utenti cercano film e serie TV, inviano richieste e gli amministratori le approvano tramite una dashboard pulita, mentre Sonarr e Radarr gestiscono automaticamente il download effettivo.
L'auto-hosting di Seerr mantiene le credenziali del server multimediale e le chiavi API all'interno della tua infrastruttura, offrendo al contempo a familiari e amici un modo raffinato per richiedere contenuti senza accesso diretto ai tuoi strumenti di automazione. La disponibilitÃ 24 ore su 24, 7 giorni su 7, del deployment VPS garantisce che le richieste e le notifiche funzionino in modo affidabile, indipendentemente dal fatto che la tua rete domestica sia online.
FunzionalitÃ principali di Seerr
Supporto per piÃ¹ server
Funziona con Jellyfin, Plex ed Emby, incluso il single sign-on, cosÃ¬ gli utenti accedono con le stesse credenziali che usano per il loro media server.
Integrazione Sonarr e Radarr
Invia automaticamente le richieste approvate a Sonarr per le serie TV e a Radarr per i film, completando l'intera pipeline dalla richiesta alla libreria.
Prevenzione della duplicazione
Scansiona le librerie multimediali esistenti prima di accettare le richieste, prevenendo download inutili per contenuti giÃ disponibili.
Permessi granulari
I controlli di accesso basati sui ruoli e le quote di richiesta per utente consentono agli amministratori di gestire ciÃ² che gli utenti possono richiedere e con quale frequenza.
Notifiche multicanale
Invia avvisi di approvazione e disponibilitÃ tramite Discord, Telegram, Slack, email e webhook per tenere gli utenti informati sulle loro richieste.
PerchÃ© eseguire Seerr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .