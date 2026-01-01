Seerr Ã¨ una piattaforma open source di richiesta e scoperta di contenuti multimediali che unifica il meglio di Overseerr e Jellyseerr in un'unica applicazione con supporto nativo per Jellyfin, Plex ed Emby. Gli utenti cercano film e serie TV, inviano richieste e gli amministratori le approvano tramite una dashboard pulita, mentre Sonarr e Radarr gestiscono automaticamente il download effettivo.

L'auto-hosting di Seerr mantiene le credenziali del server multimediale e le chiavi API all'interno della tua infrastruttura, offrendo al contempo a familiari e amici un modo raffinato per richiedere contenuti senza accesso diretto ai tuoi strumenti di automazione. La disponibilitÃ 24 ore su 24, 7 giorni su 7, del deployment VPS garantisce che le richieste e le notifiche funzionino in modo affidabile, indipendentemente dal fatto che la tua rete domestica sia online.