Distribuisci FreeCAD con installazione in un click.
Modellatore CAD 3D parametrico gratuito accessibile da qualsiasi browser tramite KasmVNC, senza alcuna installazione locale richiesta.
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Cosa puoi costruire con FreeCAD
FreeCAD Ã¨ un modellatore CAD 3D parametrico gratuito e open-source utilizzato da ingegneri, product designer e architetti in tutto il mondo. A differenza degli strumenti basati su mesh, FreeCAD lavora con una geometria precisa basata su vincoli, in modo che ogni dimensione possa essere modificata in qualsiasi momento senza dover ricostruire un modello da zero. Questo template esegue FreeCAD in un desktop accessibile tramite browser via KasmVNC, trasformando qualsiasi dispositivo connesso a internet in una workstation CAD efficiente.
L'auto-hosting di FreeCAD sul tuo VPS significa che il tuo ambiente di ingegneria â€” incluse macro personalizzate, librerie di parti e file di progetto â€” Ã¨ sempre disponibile da qualsiasi dispositivo senza dover gestire installazioni software su piÃ¹ macchine. L'archiviazione persistente del volume mantiene tutto il tuo lavoro intatto durante gli aggiornamenti dei container e i riavvii.
FunzionalitÃ principali di FreeCAD
Accesso tramite browser
Desktop completo di FreeCAD fornito tramite KasmVNC, accessibile da qualsiasi browser moderno senza installare nulla in locale.
Modellazione parametrica
Lo sketcher basato su vincoli e l'ambiente di lavoro Part Design ti permettono di modificare qualsiasi dimensione in qualsiasi momento senza ricostruire il modello.
Ambiente multi-workbench
Ambienti di lavoro dedicati per la modellazione solida, gli assemblaggi, i disegni tecnici, l'analisi FEM e molto altro in un'unica applicazione.
Supporto formato standard
Importa ed esporta file STEP, IGES, STL, DXF e SVG per la compatibilitÃ con altri strumenti CAD e i flussi di lavoro di produzione.
Scripting Python
Automatizza le attivitÃ ripetitive, crea macro personalizzate e costruisci nuovi banchi di lavoro utilizzando il motore di scripting Python integrato.
PerchÃ© eseguire FreeCAD su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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