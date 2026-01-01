Distribuisci Shynet con un click.
Piattaforma di analisi web rispettosa della privacy che funziona senza cookie e ti dà la piena proprietà dei dati.
Scegli un piano VPS per Shynet
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Shynet
Shynet è una piattaforma di analisi web self-hosted progettata per i proprietari di siti web attenti alla privacy. A differenza degli strumenti di analisi commerciali, Shynet traccia il comportamento dei visitatori senza cookie, fingerprinting o raccolta di dati personali, rendendolo pienamente conforme al GDPR e a normative sulla privacy simili, senza banner sui cookie o finestre di dialogo per il consenso.
Distribuire Shynet sul tuo VPS significa che i dati dei tuoi visitatori non lasciano mai la tua infrastruttura. Ottieni metriche chiare e significative — sessioni, referrer, tempi di caricamento e dati geografici — rispettando la privacy dei tuoi utenti e mantenendo la piena proprietà delle tue analisi.
Funzionalità principali di Shynet
Tracciamento senza cookie
Raccoglie dati analitici senza cookie o fingerprinting, eliminando la necessità di banner di consenso e mantenendoti conforme al GDPR e al CCPA.
Proprietà dei dati self-hosted
Tutti i dati dei visitatori rimangono sul tuo VPS — nessuna condivisione con terze parti, nessun broker di dati, nessun blocco della piattaforma.
Script di incorporamento leggero
Un singolo snippet JavaScript o un tracker pixel 1×1 senza JS si integra con qualsiasi sito web o generatore di siti statici.
Gestione multisito
Gestisci gli analytics per più siti web da un'unica dashboard, con controlli di accesso per sito per i team.
Dati sessione in tempo reale
Visualizza sessioni attive, fonti di riferimento, tempi di caricamento della pagina e suddivisione geografica in tempo reale.
Perché eseguire Shynet su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.
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Ackee è uno strumento di analisi Node.js auto-ospitato per il tracciamento dei siti web incentrato sulla privacy.