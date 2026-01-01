Distribuisci Hermes WebUI con installazione in un click.
Implementazione Hermes full-stack che abbina l'agente AI Hermes a una veloce interfaccia utente di chat web auto-ospitata.
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Cosa puoi costruire con Hermes WebUI
Hermes WebUI è un'applicazione web open-source leggera che porta l'agente AI Hermes — un agente auto-migliorante e sempre attivo di Nous Research — nel tuo browser con una parità CLI quasi 1:1. Questo template raggruppa la WebUI insieme al gateway dell'agente Hermes a monte, così un singolo deployment ti offre sia l'interfaccia di chat del browser che l'agente a lungo termine che lo alimenta.
L'auto-hosting di Hermes WebUI sul tuo VPS mantiene le tue conversazioni, la memoria dell'agente, le competenze e le chiavi API del provider su un'infrastruttura che controlli. Tu scegli i provider di modelli, mantieni le sessioni e raggiungi l'agente in modo sicuro da desktop o mobile senza inviare dati tramite un SaaS di terze parti.
Funzionalità principali di Hermes WebUI
Agente in bundle + WebUI
Spedisce il gateway dell'agente Hermes upstream e la WebUI insieme a un volume di stato condiviso in modo che sessioni, competenze e memoria sopravvivano ai riavvii e siano riutilizzate da entrambe le interfacce.
Piena Parità CLI
Tutto ciò che puoi fare nel terminale Hermes — chat, strumenti, pianificazione, memoria, competenze — è raggiungibile dalla stessa interfaccia web.
Layout dello spazio di lavoro a tre pannelli
Sessioni e navigazione a sinistra, chat al centro e un browser di file dell'area di lavoro live a destra con anteprime in linea.
Streaming con Schede Strumento
Streaming di token inviati dal server, schede di chiamata strumento inline, diagrammi Mermaid, evidenziazione della sintassi e un anello di utilizzo del contesto integrato nel piè di pagina del compositore.
PWA Mobile-First
Layout mobile reattivo con menu a scomparsa e controlli touch — installalo sulla tua schermata iniziale e gestisci Hermes dal tuo telefono.
Modelli agnostici rispetto al fornitore
Collega le chiavi OpenAI, Anthropic, Google o OpenRouter al momento del deployment e passa da un modello all'altro da un menu a discesa dinamico nell'UI.
Perché eseguire Hermes WebUI su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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