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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Hermes WebUI

Hermes WebUI è un'applicazione web open-source leggera che porta l'agente AI Hermes — un agente auto-migliorante e sempre attivo di Nous Research — nel tuo browser con una parità CLI quasi 1:1. Questo template raggruppa la WebUI insieme al gateway dell'agente Hermes a monte, così un singolo deployment ti offre sia l'interfaccia di chat del browser che l'agente a lungo termine che lo alimenta.

L'auto-hosting di Hermes WebUI sul tuo VPS mantiene le tue conversazioni, la memoria dell'agente, le competenze e le chiavi API del provider su un'infrastruttura che controlli. Tu scegli i provider di modelli, mantieni le sessioni e raggiungi l'agente in modo sicuro da desktop o mobile senza inviare dati tramite un SaaS di terze parti.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Hermes WebUI

Agente in bundle + WebUI

Spedisce il gateway dell'agente Hermes upstream e la WebUI insieme a un volume di stato condiviso in modo che sessioni, competenze e memoria sopravvivano ai riavvii e siano riutilizzate da entrambe le interfacce.

Piena Parità CLI

Tutto ciò che puoi fare nel terminale Hermes — chat, strumenti, pianificazione, memoria, competenze — è raggiungibile dalla stessa interfaccia web.

Layout dello spazio di lavoro a tre pannelli

Sessioni e navigazione a sinistra, chat al centro e un browser di file dell'area di lavoro live a destra con anteprime in linea.

Streaming con Schede Strumento

Streaming di token inviati dal server, schede di chiamata strumento inline, diagrammi Mermaid, evidenziazione della sintassi e un anello di utilizzo del contesto integrato nel piè di pagina del compositore.

PWA Mobile-First

Layout mobile reattivo con menu a scomparsa e controlli touch — installalo sulla tua schermata iniziale e gestisci Hermes dal tuo telefono.

Modelli agnostici rispetto al fornitore

Collega le chiavi OpenAI, Anthropic, Google o OpenRouter al momento del deployment e passa da un modello all'altro da un menu a discesa dinamico nell'UI.

Perché eseguire Hermes WebUI su Hostinger

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Maxim Shishkin
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