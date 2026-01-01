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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con FreshRSS

FreshRSS è un aggregatore di feed RSS e Atom gratuito e self-hosted che raggruppa tutte le tue fonti di informazione in un'unica interfaccia di lettura veloce. Costruito con PHP e richiedendo risorse minime, supporta implementazioni multi-utente, scorciatoie da tastiera estese, filtraggio avanzato e recupero completo del contenuto degli articoli — così non dovrai mai visitare ogni fonte individualmente. Il design responsive per dispositivi mobile e la compatibilità API con lettori di terze parti come Reeder e NetNewsWire lo rendono un sostituto completo per servizi dismessi come Google Reader.

L'auto-hosting di FreshRSS sul tuo VPS significa aggiornamenti dei feed 24 ore su 24, 7 giorni su 7, indipendentemente dalla tua connessione internet locale, completa privacy sulle tue abitudini di lettura e nessun algoritmo che decida cosa vedi. I tuoi abbonamenti e la cronologia di lettura accuratamente curati sono preservati in archiviazione persistente, al sicuro tra gli aggiornamenti dei container.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di FreshRSS

Supporto per più utenti

Crea account separati con abbonamenti individuali e preferenze di lettura, rendendolo adatto a famiglie e team.

Filtraggio avanzato

Filtra gli articoli per parole chiave, autori o regole personalizzate e cerca in tutti i feed per trovare qualsiasi contenuto istantaneamente.

API di lettura di terze parti

Compatibile con le API di Fever e Google Reader in modo che app mobili popolari come Reeder e Unread possano sincronizzarsi con la tua istanza.

Recupero Articolo Completo

Recupera il contenuto completo dell'articolo per i feed che pubblicano solo riassunti, mantenendo tutto leggibile all'interno di un'unica interfaccia.

OPML Importazione ed Esportazione

Migra le tue iscrizioni da qualsiasi lettore di feed utilizzando file OPML standard, senza alcun reinserimento manuale.

Perché eseguire FreshRSS su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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