FreshRSS è un aggregatore di feed RSS e Atom gratuito e self-hosted che raggruppa tutte le tue fonti di informazione in un'unica interfaccia di lettura veloce. Costruito con PHP e richiedendo risorse minime, supporta implementazioni multi-utente, scorciatoie da tastiera estese, filtraggio avanzato e recupero completo del contenuto degli articoli — così non dovrai mai visitare ogni fonte individualmente. Il design responsive per dispositivi mobile e la compatibilità API con lettori di terze parti come Reeder e NetNewsWire lo rendono un sostituto completo per servizi dismessi come Google Reader.

L'auto-hosting di FreshRSS sul tuo VPS significa aggiornamenti dei feed 24 ore su 24, 7 giorni su 7, indipendentemente dalla tua connessione internet locale, completa privacy sulle tue abitudini di lettura e nessun algoritmo che decida cosa vedi. I tuoi abbonamenti e la cronologia di lettura accuratamente curati sono preservati in archiviazione persistente, al sicuro tra gli aggiornamenti dei container.