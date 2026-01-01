Distribuisci Jenkins con installazione in un click.
Server di automazione open-source per la creazione di pipeline CI/CD con oltre 1.800 integrazioni di plugin.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Jenkins
Jenkins Ã¨ il server di automazione open source leader a livello mondiale, scelto da milioni di team di sviluppo per alimentare pipeline di integrazione continua e consegna continua. Con oltre 1.800 plugin, Jenkins si integra con praticamente ogni strumento nello sviluppo software moderno â€” da Git e GitHub a Docker, Kubernetes, AWS e oltre.
L'auto-hosting di Jenkins sul tuo VPS ti offre risorse di build dedicate senza prezzi al minuto, senza limiti di tempo di esecuzione e con il pieno controllo del tuo ambiente di build. Installa qualsiasi SDK, compilatore o dipendenza richiesti dai tuoi progetti senza incorrere in restrizioni della piattaforma.
FunzionalitÃ principali di Jenkins
Pipeline come Codice
Definisci i workflow CI/CD in un Jenkinsfile con controllo di versione, rendendo la tua automazione riproducibile e revisionabile insieme al codice della tua applicazione.
1.800+ Plugin
Integra Jenkins con GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack e praticamente qualsiasi strumento da cui dipende il tuo flusso di lavoro di sviluppo.
Compilazioni distribuite
Distribuisci le build su piÃ¹ agenti per l'esecuzione parallela, riducendo drasticamente il tempo di feedback su grandi suite di test.
Controllo degli accessi basato sui ruoli
Gestisci l'accesso del team con permessi granulari, supportando fornitori di autenticazione LDAP, Active Directory, OAuth e SAML.
Compilazioni programmate e attivate
Esegui build su pianificazioni cron, webhook Git, completamenti di job upstream o gate di approvazione manuale per adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro di rilascio.
PerchÃ© eseguire Jenkins su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .