Distribuisci Shoutrrr con un click.
Scheduler per social media open source auto-ospitato per X, Bluesky e LinkedIn â€” scrivi una volta e pubblica ovunque.
Scegli un piano VPS per Shoutrrr
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Shoutrrr
Shoutrrr Ã¨ uno strumento open-source per la programmazione dei social media, costruito come alternativa self-hosted a Buffer, Typefully e Hootsuite. Ti permette di comporre un post una volta e metterlo in coda su X (Twitter), Bluesky e LinkedIn da un'unica dashboard, con gestione del limite di caratteri per rete, connessioni account basate su OAuth e un worker integrato che pubblica i post in base alla programmazione in background.
L'auto-hosting di Shoutrrr sul tuo VPS mantiene bozze, code programmate e account social collegati all'interno della tua infrastruttura â€” nessun costo per utente, nessuna quota di post e nessun accesso di terze parti alla tua strategia di contenuti. La configurazione predefinita di SQLite viene eseguita in un singolo container, mentre i volumi persistenti assicurano che gli upload e i dati sopravvivano ai redeploy.
FunzionalitÃ principali di Shoutrrr
Pubblicazione multirete
Componi un post una volta e pubblicalo su X, Bluesky e LinkedIn contemporaneamente con limiti di caratteri per piattaforma e rendering dell'anteprima.
Pianificatore in background
Worker di coda integrato e scheduler cron pubblicano i tuoi post all'ora pianificata senza dover tenere una scheda del browser aperta.
Collegamento account OAuth
Collega X e LinkedIn tramite OAuth 2.0 e Bluesky tramite password dell'app â€” le credenziali e i token rimangono all'interno della tua distribuzione.
SQLite per impostazione predefinita
Viene fornito in un singolo container con SQLite per l'archiviazione â€” nessun database esterno o cache da gestire, con upgrade opzionali a Postgres e Redis.
Metriche di coinvolgimento
Le metriche integrate catturano le prestazioni dei post nel tempo, cosÃ¬ puoi confrontare le reti e affinare la strategia senza strumenti di analisi esterni.
PerchÃ© eseguire Shoutrrr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .