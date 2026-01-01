Shoutrrr Ã¨ uno strumento open-source per la programmazione dei social media, costruito come alternativa self-hosted a Buffer, Typefully e Hootsuite. Ti permette di comporre un post una volta e metterlo in coda su X (Twitter), Bluesky e LinkedIn da un'unica dashboard, con gestione del limite di caratteri per rete, connessioni account basate su OAuth e un worker integrato che pubblica i post in base alla programmazione in background.

L'auto-hosting di Shoutrrr sul tuo VPS mantiene bozze, code programmate e account social collegati all'interno della tua infrastruttura â€” nessun costo per utente, nessuna quota di post e nessun accesso di terze parti alla tua strategia di contenuti. La configurazione predefinita di SQLite viene eseguita in un singolo container, mentre i volumi persistenti assicurano che gli upload e i dati sopravvivano ai redeploy.