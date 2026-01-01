Distribuisci EmonCMS con installazione in un click.
App web open-source per la registrazione e la visualizzazione nel tempo dei dati di sensori di energia, temperatura e ambientali.
Scegli un piano VPS per EmonCMS
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con EmonCMS
EmonCMS Ã¨ il backend open-source del progetto OpenEnergyMonitor, costruito specificamente per dati di energia, temperatura e ambientali in serie temporali. A differenza dei dashboard generici, ogni componente â€” dalle pipeline di elaborazione degli input ai motori di archiviazione PHPFina e PHPTimeSeries â€” Ã¨ ottimizzato per anni di dati di sensori ad alta risoluzione su hardware modesto.
L'auto-hosting di EmonCMS su un VPS mantiene le misurazioni domestiche, solari, delle pompe di calore e IoT interamente sotto il tuo controllo, senza limiti per feed o abbonamenti cloud. Lo stack incluso di broker MQTT, MariaDB e Redis accetta dati da emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant e qualsiasi sensore compatibile con HTTP o MQTT.
FunzionalitÃ principali di EmonCMS
Flussi di serie temporali
I motori PHPFina e PHPTimeSeries personalizzati memorizzano anni di letture di sensori ad alta risoluzione in modo molto piÃ¹ efficiente rispetto a un database SQL generico.
Input MQTT e HTTP
Ricevi dati da emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant o qualsiasi dispositivo in grado di pubblicare MQTT o chiamare un'API HTTP.
Elaborazione input
Conversioni di unitÃ concatenate, accumulatori da potenza a energia, limiti di frequenza e feed virtuali senza scrivere codice o script esterni.
Cruscotti e grafici
Editor di dashboard drag-and-drop con grafici multi-serie, indicatori e grafici a barre per la visualizzazione in tempo reale e storica dei sensori.
App per il consumo energetico
App predefinite per impianti fotovoltaici, pompe di calore, veicoli elettrici e consumo domestico forniscono informazioni senza configurazione manuale.
REST API e esportazioni
Leggere e scrivere ogni feed tramite un'API REST documentata ed esportare dati CSV grezzi per analisi offline o backup.
PerchÃ© eseguire EmonCMS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .