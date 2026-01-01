Distribuisci TiddlyWiki con installazione in un click.
Quaderno personale non lineare open-source per catturare, organizzare e condividere informazioni a modo tuo.
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Cosa puoi costruire con TiddlyWiki
TiddlyWiki Ã¨ un wiki open-source unico che memorizza tutto come unitÃ individuali chiamate tiddler â€” note, attivitÃ , immagini, frammenti di codice e qualsiasi altra informazione. A differenza degli strumenti gerarchici per prendere appunti, i tiddler possono essere collegati, taggati e transclusi liberamente, cosÃ¬ la tua base di conoscenza cresce organicamente senza forzare i contenuti in cartelle o categorie.
L'auto-hosting di TiddlyWiki su un VPS mantiene le tue note e la tua base di conoscenza personale completamente private e accessibili da qualsiasi browser. Questa implementazione esegue TiddlyWiki in modalitÃ server, fornendo la sincronizzazione multi-dispositivo e l'archiviazione persistente supportata da un volume nominato â€” cosÃ¬ i tuoi tiddler non vengono mai persi tra i riavvii del container.
FunzionalitÃ principali di TiddlyWiki
Struttura non lineare di note
I Tiddler si collegano e si incorporano liberamente a vicenda, cosÃ¬ puoi costruire un grafo della conoscenza senza essere costretto a cartelle o gerarchie rigide.
Etichettatura e filtraggio
Tagga qualsiasi tiddler e usa il potente linguaggio di filtro per creare elenchi dinamici, tabelle e viste che si aggiornano automaticamente man mano che aggiungi contenuti.
Wikitext e macro
Il linguaggio di markup di TiddlyWiki supporta transclusione, macro e widget personalizzati cosÃ¬ puoi costruire modelli e componenti riutilizzabili all'interno della tua wiki.
ModalitÃ server persistente
In esecuzione su Node.js, questa distribuzione salva ogni modifica su disco immediatamente, cosÃ¬ le tue note sono durature e accessibili da qualsiasi dispositivo con un browser.
Ecosistema di plugin
Estendi TiddlyWiki con i plugin per il rendering Markdown, l'evidenziazione della sintassi del codice, le lavagne kanban, i diagrammi e molte altre funzionalitÃ dalla libreria di plugin.
PerchÃ© eseguire TiddlyWiki su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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