Distribuisci ONLYOFFICE Docs con installazione in un clic.
Suite per ufficio online self-hosted con modifica collaborativa in tempo reale di file Word, Excel e PowerPoint nel tuo browser.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con ONLYOFFICE Docs
ONLYOFFICE Docs (Document Server) è una suite per ufficio online open source che offre la modifica collaborativa basata su browser di formati DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF e altri sul tuo server. Offre una compatibilità perfetta con il formato Microsoft Office, rendendola un'alternativa senza interruzioni agli strumenti di ufficio cloud senza esporre i tuoi documenti a servizi di terze parti.
L'auto-hosting di ONLYOFFICE Docs mette al primo posto la privacy dei documenti — i file non lasciano mai la tua infrastruttura. Si integra con Nextcloud, ownCloud, Seafile e decine di altre piattaforme tramite connettori ufficiali, e utilizza la sicurezza dei token JWT per proteggere l'accesso API. La Community Edition supporta fino a 20 connessioni di modifica simultanee senza costi.
Funzionalità principali di ONLYOFFICE Docs
Collaborazione in tempo reale
Più utenti possono modificare contemporaneamente documenti, fogli di calcolo e presentazioni, con tracciamento del cursore in tempo reale, commenti e revisioni.
Compatibilità MS Office
Apri, modifica e salva file DOCX, XLSX e PPTX con alta fedeltà — senza artefatti di conversione del formato o spostamenti del layout.
Supporto per più formati
Supporta DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF e altro ancora negli editor di documenti, fogli di calcolo e presentazioni.
Sicurezza API JWT
La validazione del JSON Web Token protegge ogni richiesta API, garantendo che solo le integrazioni e gli utenti autorizzati possano accedere al server dei documenti.
Integrazione Nextcloud e Seafile
Connettori ufficiali per Nextcloud, ownCloud, Seafile e oltre 40 altre piattaforme trasformano ONLYOFFICE Docs in un backend di editing collaborativo integrabile.
Editor PDF e Moduli
Modifica PDF e crea moduli PDF compilabili direttamente nel browser senza software o plugin aggiuntivi.
Perché eseguire ONLYOFFICE Docs su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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