Distribuisci DbGate con un click.
Gestore di database open source multipiattaforma che supporta MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis e molti altri motori SQL e NoSQL.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con DbGate
DbGate Ã¨ un gestore di database open-source multipiattaforma che gestisce MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra e Amazon Redshift tramite un'unica interfaccia web. Invece di passare da uno strumento specifico del fornitore all'altro, ti connetti a ogni database da un unico spazio di lavoro, esegui query SQL o NoSQL multi-scheda, modifichi le tabelle direttamente e confronti gli schemi tra i diversi ambienti.
L'auto-hosting di DbGate sul tuo VPS mantiene le stringhe di connessione, le query salvate e i dati esportati interamente sulla tua infrastruttura, senza telemetria cloud o licenze per posto. L'interfaccia del browser Ã¨ accessibile da qualsiasi dispositivo, rendendola utile per l'ispezione ad-hoc dei dati, l'amministrazione quotidiana e il debug collaborativo senza installare un client desktop su ogni macchina di sviluppo.
FunzionalitÃ principali di DbGate
SQL e NoSQL insieme
Connettiti a MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra e altro ancora da un unico spazio di lavoro, senza dover destreggiarti tra client specifici del fornitore.
Editor di query multi-scheda
Esegui query SQL o MongoDB su piÃ¹ schede con completamento automatico, evidenziazione della sintassi e cronologia persistente che sopravvive a riconnessioni e riavvii.
Editor visivo di tabella
Sfoglia, filtra, ordina e modifica le righe in linea con una griglia simile a un foglio di calcolo, quindi conferma le modifiche tramite un diff SQL generato prima che raggiungano il database.
Confronto schema ed esportazione
Confronta gli schemi tra due database, genera SQL di migrazione ed esporta tabelle o query in CSV, JSON, dump SQL o Excel direttamente dal browser.
Designer di diagrammi ER
Visualizza le relazioni con un diagramma ER interattivo, quindi esporta il layout come SVG o PNG per la documentazione e le revisioni dell'architettura.
PerchÃ© eseguire DbGate su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .