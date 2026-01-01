Distribuisci Tdarr con installazione in un click.
Automazione di transcodifica multimediale distribuita che utilizza FFmpeg e HandBrake per ricodificare e controllare l'integritÃ della tua intera libreria.
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Cosa puoi costruire con Tdarr
Tdarr Ã¨ un sistema di transcodifica multimediale distribuito open source progettato per automatizzare la conversione, la compressione e il controllo dello stato di integritÃ di librerie video e audio su larga scala. Coordina un server centrale con uno o piÃ¹ nodi worker, ognuno dei quali esegue processi FFmpeg o HandBrake in parallelo, in modo che le grandi librerie vengano elaborate in modo efficiente senza intervento manuale.
L'auto-hosting di Tdarr sul tuo VPS ti dÃ il controllo completo su profili di codifica, pipeline di plugin e impostazioni di accelerazione hardware. PoichÃ© la transcodifica avviene sulla tua infrastruttura, non ci sono costi di elaborazione cloud, nessun limite di dimensione dei file e nessuna dipendenza da servizi di terze parti â€” i tuoi media rimangono privati e la potenza di calcolo si adatta al tuo VPS.
FunzionalitÃ principali di Tdarr
Worker di nodi distribuiti
Avvia piÃ¹ nodi worker che si connettono a un server centrale, distribuendo i lavori di transcodifica tra le risorse CPU e GPU disponibili per un'elaborazione piÃ¹ rapida della libreria.
Sistema di pipeline di plugin
Collega plugin della community o personalizzati per creare flussi di lavoro condizionali â€” filtra per codec, contenitore, risoluzione o bitrate e applica automaticamente diversi profili di codifica.
Supporto FFmpeg e HandBrake
Alterna tra FFmpeg e HandBrake per ogni lavoro, dando accesso all'intera gamma di codec e preset di codifica che ogni strumento supporta senza configurazione aggiuntiva.
Controllo di integritÃ della libreria
Scansiona automaticamente i file per corruzione, metadati errati o stream mancanti e segnala o ricodifica i file problematici prima che causino problemi di riproduzione.
Dashboard statistiche in tempo reale
Monitora l'avanzamento della transcodifica, il risparmio di spazio, la profonditÃ della coda e lo stato dei worker da un'unica interfaccia web, senza la necessitÃ di strumenti di monitoraggio esterni.
PerchÃ© eseguire Tdarr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .