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Motore di risposta AI incentrato sulla privacy che fornisce risposte citate utilizzando LLM locali o fornitori di cloud sul tuo hardware.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Vane

Vane Ã¨ un motore di risposta open source basato su AI che funziona interamente su un'infrastruttura che controlli tu. Abbina un backend di metaricerca basato su SearXNG con un modello linguistico di grandi dimensioni a tua scelta â€” modelli Ollama locali o provider cloud come OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini e Groq â€” per sintetizzare risposte accurate supportate da fonti web citate.

L'auto-hosting di Vane mantiene ogni query di ricerca e caricamento di documenti sul tuo VPS. Non c'Ã¨ registrazione delle query di terze parti, nessun abbonamento per utente e nessuna classificazione opaca â€” sei tu a scegliere le fonti di ricerca, il modello e il livello di privacy che si adatta al tuo modo di fare ricerca.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Vane

Risposte AI citate

Ogni risposta rimanda alle fonti sottostanti, permettendoti di verificare le affermazioni e approfondire senza fidarti ciecamente del contenuto generato.

LLM locali e cloud

Esegui modelli open-source localmente tramite Ollama, o connetti OpenAI, Anthropic, Google Gemini e Groq dalla stessa interfaccia web.

SearXNG in bundle

Viene fornito con un'istanza di metaricerca SearXNG in modo che le query vengano aggregate su molti motori senza esporle a tracker commerciali.

ModalitÃ  velocitÃ  e qualitÃ 

Passa tra le modalitÃ  VelocitÃ , Bilanciato e QualitÃ  per bilanciare il tempo di risposta con una ricerca piÃ¹ approfondita e a piÃ¹ passaggi su domande piÃ¹ difficili.

Caricamento file e scopri

Carica PDF, file di testo e immagini per fare domande sui tuoi documenti, oppure sfoglia il feed Discover per contenuti di tendenza.

Cronologia delle ricerche sul tuo VPS

Tutte le query, i file caricati e la cronologia chat rimangono sul tuo server in un volume persistente â€” mai sincronizzati con un cloud di terze parti.

PerchÃ© eseguire Vane su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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