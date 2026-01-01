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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con bknd

bknd è un sistema backend open-source che raggruppa la modellazione dei dati, l'autenticazione, la gestione dei media e le primitive di workflow in un unico servizio leggero con un'interfaccia utente amministrativa integrata. Costruito su standard web anziché su un singolo runtime, funziona ovunque, da Node e Bun a Cloudflare Workers, Vercel e Deno Deploy, con accesso basato su adattatore a SQLite, LibSQL o Postgres senza imporre astrazioni sul driver del tuo database.

L'auto-hosting di bknd sul tuo VPS sostituisce le piattaforme BaaS bloccate dal fornitore come Firebase o Supabase con un backend portatile di tua piena proprietà. Non ci sono costi per richiesta, limiti di righe e prezzi a sorpresa man mano che il tuo progetto cresce dal prototipo alla produzione.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di bknd

Modellazione dati visiva

Definisci entità, campi e relazioni tramite l'interfaccia utente di amministrazione e ottieni endpoint REST istantanei più un SDK TypeScript tipizzato per ogni collezione.

Autenticazione integrata

Accesso tramite email e password, token JWT, ruoli e permessi sono disponibili di serie, sostituendo i servizi di identità di terze parti per la maggior parte delle app.

Gestione media integrata

Carica, archivia e distribuisci file localmente o tramite provider compatibili con S3 come R2, Tigris e Minio senza dover aggiungere uno stack di archiviazione separato.

Automazione del flusso di lavoro

Componi flussi a più passaggi che reagiscono ai cambiamenti dei dati, programmano le attività e chiamano API esterne direttamente dallo stesso backend che alimenta la tua app.

Adattatori Framework

Adattatori per Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda e altro ancora ti permettono di incorporare la stessa istanza bknd all'interno di un progetto front-end esistente.

Perché eseguire bknd su Hostinger

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Maxim Shishkin
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