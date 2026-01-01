Distribuisci bknd con installazione in un click.
Alternativa leggera a Firebase che raggruppa database, autenticazione, media e interfaccia utente di amministrazione in un unico backend self-hosted.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con bknd
bknd è un sistema backend open-source che raggruppa la modellazione dei dati, l'autenticazione, la gestione dei media e le primitive di workflow in un unico servizio leggero con un'interfaccia utente amministrativa integrata. Costruito su standard web anziché su un singolo runtime, funziona ovunque, da Node e Bun a Cloudflare Workers, Vercel e Deno Deploy, con accesso basato su adattatore a SQLite, LibSQL o Postgres senza imporre astrazioni sul driver del tuo database.
L'auto-hosting di bknd sul tuo VPS sostituisce le piattaforme BaaS bloccate dal fornitore come Firebase o Supabase con un backend portatile di tua piena proprietà. Non ci sono costi per richiesta, limiti di righe e prezzi a sorpresa man mano che il tuo progetto cresce dal prototipo alla produzione.
Funzionalità principali di bknd
Modellazione dati visiva
Definisci entità, campi e relazioni tramite l'interfaccia utente di amministrazione e ottieni endpoint REST istantanei più un SDK TypeScript tipizzato per ogni collezione.
Autenticazione integrata
Accesso tramite email e password, token JWT, ruoli e permessi sono disponibili di serie, sostituendo i servizi di identità di terze parti per la maggior parte delle app.
Gestione media integrata
Carica, archivia e distribuisci file localmente o tramite provider compatibili con S3 come R2, Tigris e Minio senza dover aggiungere uno stack di archiviazione separato.
Automazione del flusso di lavoro
Componi flussi a più passaggi che reagiscono ai cambiamenti dei dati, programmano le attività e chiamano API esterne direttamente dallo stesso backend che alimenta la tua app.
Adattatori Framework
Adattatori per Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda e altro ancora ti permettono di incorporare la stessa istanza bknd all'interno di un progetto front-end esistente.
Perché eseguire bknd su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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