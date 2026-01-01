Distribuisci Yucca con installazione in un clic.
NVR auto-ospitato per telecamere IP con rilevamento del movimento, supporto RTSP/ONVIF e un'interfaccia web per filmati in diretta e registrati.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Yucca
Yucca Ã¨ un network video recorder (NVR) self-hosted progettato per gestire telecamere IP di qualsiasi dimensione, da poche telecamere di sicurezza domestiche a migliaia di stream aziendali. Supporta RTSP, ONVIF e i protocolli comuni delle telecamere IP, fornendo visualizzazione in tempo reale, registrazione e riproduzione tramite un'interfaccia web e un'app Android.
Ospitare Yucca in self-hosting su un VPS mantiene tutte le riprese delle telecamere all'interno della tua infrastruttura senza costi di archiviazione cloud o accesso di terze parti. Il rilevamento del movimento con avvisi via email, le metriche Prometheus per il monitoraggio e l'architettura scalabile lo rendono una soluzione di sorveglianza pratica per la sicurezza domestica, il monitoraggio al dettaglio e gli ambienti delle piccole imprese.
FunzionalitÃ principali di Yucca
Supporto RTSP e ONVIF
Connetti qualsiasi telecamera IP che supporti i protocolli RTSP o ONVIF, coprendo la stragrande maggioranza delle telecamere consumer e professionali.
Rilevamento del movimento
Attiva automaticamente le registrazioni e gli avvisi via email quando viene rilevato un movimento nelle zone della telecamera, riducendo lo spazio di archiviazione e il rumore.
Riproduzione in diretta e registrata
Visualizza i flussi live delle telecamere e rivedi i filmati registrati tramite l'interfaccia web o l'app Android dedicata.
Architettura scalabile
Yucca scala da una manciata di telecamere domestiche a migliaia di flussi simultanei senza modifiche architetturali.
Metriche Prometheus
Esporta la registrazione e le metriche di salute dello stream in Prometheus per l'integrazione con i dashboard di monitoraggio esistenti.
PerchÃ© eseguire Yucca su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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