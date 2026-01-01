Distribuisci Grimmory con installazione in un click.
Gestore di libreria digitale self-hosted per ebook, fumetti e audiolibri con metadati automatici e un lettore integrato.
Scegli un piano VPS per Grimmory
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Grimmory
Grimmory Ã¨ un gestore completo di collezioni di libri auto-ospitato che trasforma i file digitali sparsi in una libreria splendidamente organizzata. Supporta ebook (EPUB, MOBI, AZW), PDF, fumetti (CBZ, CBR) e audiolibri (M4B, MP3), e recupera automaticamente titoli, copertine, descrizioni e generi da Google Libri, Open Library e Amazon nel momento in cui i file vengono aggiunti.
L'auto-hosting sul tuo VPS elimina le quote di archiviazione, il blocco della piattaforma e il monitoraggio dei contenuti comuni con i servizi di ebook commerciali. La tua intera libreria â€” insieme ai progressi di lettura, agli evidenziatori e agli account multi-utente â€” rimane sull'hardware di tua proprietÃ , accessibile da qualsiasi browser o sincronizzata con gli e-reader Kobo tramite OPDS.
FunzionalitÃ principali di Grimmory
Arricchimento automatico dei metadati
Copertina, dettagli dell'autore, descrizioni e generi vengono recuperati automaticamente da Google Libri, Open Library e Amazon quando i libri vengono importati.
Lettore multiformato integrato
Leggi file EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ e CBR direttamente nel browser con temi personalizzabili, dimensioni dei caratteri e tracciamento dei progressi di lettura.
Kobo & OPDS Sync
Sincronizza la tua libreria e la posizione di lettura con gli e-reader Kobo e qualsiasi app compatibile con OPDS per una lettura offline fluida su dispositivi dedicati.
BookDrop Importazione automatica
Trascina nuovi file in una cartella monitorata e Grimmory li importa automaticamente â€” nessun caricamento manuale o inserimento di metadati richiesto.
Supporto Multi-Utente
Crea account individuali con cronologie di lettura separate e livelli di permesso, rendendo Grimmory ideale per le famiglie e i gruppi di lettura che condividono una libreria.
PerchÃ© eseguire Grimmory su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .