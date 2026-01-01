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Semplice e veloce framework di generazione aumentata da recupero che combina la ricerca vettoriale con i grafi di conoscenza per l'analisi di documenti complessi.

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Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con LightRAG

LightRAG Ã¨ un framework leggero di generazione aumentata dal recupero progettato per analizzare documenti complessi in settori come il diritto, la sanitÃ  e la finanza. Colma il divario tra RAG basato su vettori e RAG basato su grafi gestendo grafi di conoscenza e incorporamenti vettoriali insieme in un'unica architettura a doppio livello, riducendo drasticamente le chiamate LLM richieste sia in fase di indicizzazione che di interrogazione rispetto alle implementazioni GraphRAG basate su report della comunitÃ .

L'auto-hosting di LightRAG sul tuo VPS mantiene i tuoi documenti, gli incorporamenti e il grafo di conoscenza interamente sotto il tuo controllo. Connettiti a OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic o a qualsiasi endpoint compatibile con OpenAI, e aggiorna le basi di conoscenza in modo incrementale senza ricostruire l'indice globale â€” cosÃ¬ i dati dinamici rimangono aggiornati senza costi di rielaborazione esorbitanti.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di LightRAG

Recupero a doppio livello

Gli embeddings vettoriali e le entitÃ  del grafo di conoscenza si combinano in un'unica pipeline, superando la ricerca vettoriale semplice nel ragionamento tra documenti e mantenendo bassi i costi di indicizzazione.

Aggiornamenti incrementali della conoscenza

I nuovi documenti si fondono nel grafico esistente senza ricostruire l'indice globale, cosÃ¬ i dati dinamici rimangono aggiornati senza costose rielaborazioni.

Supporto fornitori Multi-LLM

Connettiti a OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock o a qualsiasi endpoint compatibile con OpenAI senza riscrivere i prompt o reindicizzare i tuoi documenti.

Cinque modalitÃ  di query

Passa tra le strategie di recupero Naive, Locale, Globale, Ibrida e Mista per adattare la complessitÃ  della query ai requisiti di latenza e costo.

UI web integrata

Dashboard basata su browser per l'acquisizione di documenti, l'esecuzione di query e la visualizzazione interattiva del grafo di conoscenza generato.

REST API per integrazioni

Gli endpoint REST autenticati permettono di incorporare LightRAG nelle applicazioni esistenti e di automatizzare le pipeline di ingestione dei documenti.

PerchÃ© eseguire LightRAG su Hostinger

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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