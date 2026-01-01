Distribuisci Woodpecker CI con un'installazione in un click.
Piattaforma CI/CD open-source leggera con integrazione nativa di GitHub per test, creazione e deployment automatizzati.
Scegli un piano VPS per Woodpecker CI
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Woodpecker CI
Woodpecker CI Ã¨ un fork leggero della community di Drone CI che fornisce una piattaforma di integrazione e delivery continua semplice. Le pipeline sono definite come semplici file YAML nei tuoi repository, e Woodpecker le esegue automaticamente in caso di eventi di push, pull request o tag tramite un'integrazione GitHub OAuth.
L'auto-hosting di Woodpecker CI su un VPS ti dÃ il controllo completo sulla tua infrastruttura di build senza fatturazione al minuto o limiti di posti. Nota: prima di effettuare il deployment, crea un'app GitHub OAuth con l'URL di callback impostato sull'URL della tua istanza Woodpecker, quindi fornisci l'ID client e il Secret durante il processo di configurazione.
FunzionalitÃ principali di Woodpecker CI
Definizioni di pipeline YAML
Definisci pipeline di build, test e deploy come file .woodpecker.yaml commitati insieme al codice della tua applicazione.
Integrazione di GitHub
Attiva automaticamente le pipeline su eventi di push, pull request e tag tramite GitHub OAuth senza webhook aggiuntivi.
Build native di Docker
Ogni fase della pipeline viene eseguita in un container Docker, fornendo ambienti di build puliti, isolati e riproducibili.
Passaggi paralleli
Eseguire passaggi di pipeline indipendenti in parallelo per ridurre il tempo totale di build per progetti multi-componente.
Gestione dei segreti
Archivia chiavi API e credenziali come segreti di pipeline crittografati accessibili ai passaggi senza esporli nei file YAML.
PerchÃ© eseguire Woodpecker CI su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
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