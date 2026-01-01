Distribuisci nuova API con installazione in un click.
Gateway LLM unificato per la gestione di più fornitori di AI con tracciamento dell'utilizzo, controllo degli accessi e bilanciamento del carico.
Scegli un piano VPS per New API
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con New API
New API è un gateway LLM open-source che fornisce un unico punto di accesso per OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini e decine di altri fornitori di AI. Centralizza la gestione delle chiavi API, applica quote di utilizzo, traccia i costi per utente o team e abilita il failover e il bilanciamento del carico tra i fornitori — tutto tramite una dashboard web.
L'auto-hosting di New API sul tuo VPS mantiene le credenziali AI sensibili e i dati di utilizzo sotto il tuo controllo, elimina le commissioni del gateway per richiesta e ti offre la flessibilità di aggiungere o scambiare fornitori senza modificare il codice della tua applicazione.
Funzionalità principali di New API
Gateway unificato del fornitore
Instrada le richieste a OpenAI, Claude, Gemini e altri LLM attraverso un singolo endpoint, cambiando provider senza modificare il codice della tua applicazione.
Monitoraggio dell'utilizzo e quote
Monitora il consumo di token e i costi per utente, team o progetto, e imposta limiti rigidi per prevenire spese AI impreviste in tutta la tua organizzazione.
Bilanciamento del carico e failover
Distribuisci le richieste su più canali di provider e torna automaticamente ad alternative quando un provider non è disponibile, massimizzando il tempo di attività.
Controllo degli accessi basato su token
Emetti token API a team e applicazioni senza esporre le tue credenziali effettive del provider, mantenendo i segreti centralizzati e revocabili in qualsiasi momento.
Pannello di controllo Web
Amministra canali, utenti e quote tramite un'interfaccia web integrata con log di utilizzo in tempo reale e analisi dei consumi.
Perché eseguire New API su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.