Distribuisci OpenHands con installazione in un click.
Ingegnere software AI autonomo open source che legge, scrive ed esegue codice per completare attività di sviluppo end-to-end.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con OpenHands
OpenHands è una piattaforma open-source per l'esecuzione di agenti AI che completano autonomamente attività di ingegneria del software. Supportata da un ambiente di esecuzione in sandbox, legge e scrive file, esegue comandi da terminale, esegue suite di test, installa pacchetti e naviga sul web — tutto senza intervento umano tra un passaggio e l'altro. Ogni sessione viene eseguita in un container isolato, in modo che l'agente possa eseguire operazioni arbitrarie in sicurezza senza influire sul tuo host VPS.
La piattaforma supporta ogni principale fornitore di LLM tramite LiteLLM, consentendoti di configurare OpenAI, Anthropic, Google, Ollama o qualsiasi endpoint compatibile con OpenAI come backend di ragionamento. L'auto-hosting mantiene il tuo codebase e la cronologia delle attività su un'infrastruttura che controlli, senza costi per attività oltre a quelli addebitati dal tuo fornitore di LLM.
Funzionalità principali di OpenHands
Esecuzione autonoma del codice
Legge file, scrive codice, esegue comandi e testa l'output in modo iterativo — tutto all'interno di una sandbox container isolata per sessione.
Supporto LLM multi-provider
Porta la tua chiave API per OpenAI, Anthropic, Google o qualsiasi endpoint compatibile con OpenAI tramite l'integrazione LiteLLM integrata.
Navigazione web e ricerca
Sfoglia la documentazione, cerca sul web e recupera dati in tempo reale come parte di attività di ricerca e implementazione a più fasi.
Integrazione di GitHub
Autenticati con GitHub per consentire all'agente di leggere i repository, creare rami, effettuare commit e aprire pull request in modo autonomo.
Accesso ai file di Workspace
Monta la tua directory di progetto in modo che l'agente legga e modifichi i tuoi file sorgente effettivi durante ogni sessione di codifica.
Persistenza della sessione
La cronologia delle conversazioni e la memoria dell'agente persistono tra le sessioni, così il lavoro a lungo termine può riprendere esattamente da dove era stato interrotto.
Perché eseguire OpenHands su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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