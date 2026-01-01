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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con OpenHands

OpenHands è una piattaforma open-source per l'esecuzione di agenti AI che completano autonomamente attività di ingegneria del software. Supportata da un ambiente di esecuzione in sandbox, legge e scrive file, esegue comandi da terminale, esegue suite di test, installa pacchetti e naviga sul web — tutto senza intervento umano tra un passaggio e l'altro. Ogni sessione viene eseguita in un container isolato, in modo che l'agente possa eseguire operazioni arbitrarie in sicurezza senza influire sul tuo host VPS.

La piattaforma supporta ogni principale fornitore di LLM tramite LiteLLM, consentendoti di configurare OpenAI, Anthropic, Google, Ollama o qualsiasi endpoint compatibile con OpenAI come backend di ragionamento. L'auto-hosting mantiene il tuo codebase e la cronologia delle attività su un'infrastruttura che controlli, senza costi per attività oltre a quelli addebitati dal tuo fornitore di LLM.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di OpenHands

Esecuzione autonoma del codice

Legge file, scrive codice, esegue comandi e testa l'output in modo iterativo — tutto all'interno di una sandbox container isolata per sessione.

Supporto LLM multi-provider

Porta la tua chiave API per OpenAI, Anthropic, Google o qualsiasi endpoint compatibile con OpenAI tramite l'integrazione LiteLLM integrata.

Navigazione web e ricerca

Sfoglia la documentazione, cerca sul web e recupera dati in tempo reale come parte di attività di ricerca e implementazione a più fasi.

Integrazione di GitHub

Autenticati con GitHub per consentire all'agente di leggere i repository, creare rami, effettuare commit e aprire pull request in modo autonomo.

Accesso ai file di Workspace

Monta la tua directory di progetto in modo che l'agente legga e modifichi i tuoi file sorgente effettivi durante ogni sessione di codifica.

Persistenza della sessione

La cronologia delle conversazioni e la memoria dell'agente persistono tra le sessioni, così il lavoro a lungo termine può riprendere esattamente da dove era stato interrotto.

Perché eseguire OpenHands su Hostinger

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