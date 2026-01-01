Distribuisci SFTPGo con installazione in 1 click.
Server di trasferimento file completo e basato su eventi, che supporta SFTP, FTP, WebDAV e HTTP, con un'interfaccia di amministrazione web integrata.
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Cosa puoi costruire con SFTPGo
SFTPGo Ã¨ un server di trasferimento file open source, ricco di funzionalitÃ , costruito attorno a un'architettura basata sugli eventi. Supporta piÃ¹ protocolli da una singola implementazione â€” SFTP, FTPS, WebDAV e HTTP/HTTPS â€” insieme a piÃ¹ backend di archiviazione, inclusi filesystem locali, Amazon S3, Google Cloud Storage e Azure Blob Storage. Un'interfaccia WebAdmin integrata offre agli amministratori il controllo completo su utenti, gruppi, quote e politiche di accesso, mentre un'interfaccia WebClient consente agli utenti finali di gestire i propri file direttamente in un browser senza alcun software aggiuntivo.
L'auto-hosting di SFTPGo sul tuo VPS mantiene l'infrastruttura di trasferimento file sotto il tuo controllo. Imposti le politiche di conservazione, le regole di accesso e i backend di archiviazione â€” senza costi per utente, senza limiti di utilizzo e senza dati che lasciano la tua infrastruttura.
FunzionalitÃ principali di SFTPGo
Supporto multi-protocollo
SFTP, FTPS, WebDAV e HTTP/HTTPS, tutti erogati da un unico server, in modo che i client che si connettono con qualsiasi protocollo standard siano supportati senza distribuzioni aggiuntive.
Amministrazione web
Interfaccia WebAdmin completa basata su browser per la gestione di utenti, gruppi, cartelle, quote e regole evento senza alcun accesso da riga di comando.
Multipli backend di archiviazione
Connettiti all'archiviazione locale, ad Amazon S3, a Google Cloud Storage, ad Azure Blob Storage o a server SFTP remoti e presentali come un albero di directory unificato agli utenti.
Automazione basata sugli eventi
Definisci regole che attivano webhook, notifiche email o script personalizzati su eventi di file come caricamenti, download o eliminazioni.
Quote per utente
Imponi limiti indipendenti di spazio di archiviazione e larghezza di banda per utente o per cartella per impedire che un singolo account consumi risorse eccessive.
Autenticazione a due fattori
La 2FA basata su TOTP per gli account sia dell'amministratore che dell'utente finale aggiunge un livello critico di protezione contro l'accesso non autorizzato.
PerchÃ© eseguire SFTPGo su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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