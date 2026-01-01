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Strumento di mind mapping collaborativo in tempo reale e auto-ospitato, per consentire ai team di fare brainstorming, pianificare e strutturare le idee insieme.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con TeamMapper

TeamMapper Ã¨ un'applicazione di mind mapping open source che consente ai team di creare, condividere e modificare mappe mentali insieme in tempo reale tramite WebSockets. Costruito come successore del progetto mindmapp dismesso, si concentra sulla collaborazione senza richiedere account utente â€” condividi un link con permessi di sola visualizzazione o di modifica e i membri del team possono unirsi alla sessione immediatamente.

L'auto-hosting di TeamMapper sul tuo VPS mantiene le sessioni di brainstorming, i piani di progetto e la conoscenza del team interamente su un'infrastruttura che controlli. Per impostazione predefinita, le mappe mentali vengono eliminate automaticamente dopo 30 giorni per la conformitÃ  al GDPR, e la finestra di conservazione configurabile consente ai team in ambienti regolamentati di adattare il comportamento della privacy alle proprie politiche senza dipendere da un fornitore SaaS di terze parti.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di TeamMapper

Collaborazione in tempo reale

Le sessioni basate su WebSocket consentono a piÃ¹ membri del team di modificare la stessa mappa mentale contemporaneamente, con le modifiche che appaiono istantaneamente per tutti coloro che sono connessi alla mappa.

Nessuna condivisione dell'account

Condividi una mappa mentale con un link o un codice QR utilizzando permessi di sola visualizzazione o di modifica â€” gli ospiti possono unirsi senza creare un account o effettuare il login.

Ricca personalizzazione del nodo

Aggiungi immagini, icone, colori, stili di carattere e collegamenti ipertestuali ai nodi per trasformare schemi piatti in diagrammi visivamente strutturati adatti per presentazioni.

Importazione ed Esportazione

Sposta le mappe mentali dentro e fuori da TeamMapper utilizzando i formati JSON, Mermaid, SVG, PDF o PNG per la condivisione con le parti interessate o l'archiviazione offline.

Impostazioni predefinite conformi al GDPR

Le mappe mentali vengono eliminate automaticamente dopo un periodo di conservazione configurabile (30 giorni per impostazione predefinita), aiutando i team a soddisfare i requisiti di privacy senza pulizia manuale.

Annulla e Scorciatoie

La cronologia completa di annullamento/ripetizione e un set completo di scorciatoie da tastiera mantengono l'editor veloce per gli utenti esperti che creano mappe mentali grandi o profondamente annidate.

PerchÃ© eseguire TeamMapper su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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