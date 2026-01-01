Distribuisci WAHA con un clic.
API HTTP di WhatsApp auto-ospitata che ti permette di inviare e ricevere messaggi tramite una semplice interfaccia REST.
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Cosa puoi costruire con WAHA
WAHA (WhatsApp HTTP API) Ã¨ un server API REST open-source che avvolge WhatsApp Web in un'interfaccia HTTP pulita, cosÃ¬ qualsiasi applicazione o servizio puÃ² inviare messaggi, ricevere eventi e gestire sessioni senza dipendenze dal browser o costi di cloud di terze parti. Supporta piÃ¹ backend di motore â€” questo template utilizza il motore NOWEB, che comunica direttamente tramite WebSocket senza avviare un browser, rendendolo leggero ed efficiente sulle risorse VPS.
L'auto-hosting di WAHA mantiene i tuoi dati di sessione WhatsApp, il contenuto dei messaggi e le integrazioni webhook sotto il tuo pieno controllo. Collega il tuo CRM, chatbot, helpdesk o strumento interno a WhatsApp in pochi minuti utilizzando chiamate HTTP standard, con una dashboard web integrata e un'interfaccia Swagger UI interattiva inclusi di serie.
FunzionalitÃ principali di WAHA
API REST per WhatsApp
Invia e ricevi messaggi WhatsApp, media ed eventi tramite un'API REST documentata, accessibile da qualsiasi linguaggio o framework.
Dashboard web integrata
Gestisci sessioni, scansiona codici QR e monitora l'attivitÃ tramite un'interfaccia web senza scrivere alcun codice.
Streaming di eventi Webhook
Invia messaggi in arrivo e aggiornamenti di stato ai tuoi endpoint con filtri evento configurabili e intestazioni personalizzate.
Persistenza della sessione
Le sessioni sopravvivono automaticamente ai riavvii del container â€” non Ã¨ richiesta alcuna nuova scansione del QR dopo un riavvio o un aggiornamento.
Gestione dei file multimediali
Invia e ricevi immagini, documenti, note vocali e file video con archiviazione locale integrata per i media ricevuti.
PerchÃ© eseguire WAHA su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .